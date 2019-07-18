Экономика

«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»Известия 13:06

Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями, как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.
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«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»

Известия13:06

«Яндекс» подал ходатайство в ФАС о покупке активов «Везет»

Rambler News Service12:38

«Яндекс.Такси» подала ходатайство в ФАС о выкупе активов группы «Везет»

Интерфакс12:56

Компания «Яндекс.Такси» направила в ФАС ходатайство о покупке активов ГК «Везет»

Агентство Москва12:50

«Яндекс-Такси» подал ходатайство в ФАС о приобретении активов группы компаний «Везёт»

Говорит Москва12:47

«Яндекс.Такси» подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы компаний «Везет»

Ведомости12:56

«Яндекс.Такси» подала ходатайство в ФАС о приобретении активов ГК «Везет»

ТАСС12:42
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:25, Вашингтон
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