Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями, как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.

«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»

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