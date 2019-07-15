Экономика

«Яндекс.Такси» объединяется с группой компаний «Везет»Комсомольская правда 08:16

Яндекс.Такси договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров одного из крупнейших конкурентов, компании "Везёт". Пользователям не придется менять привычные приложения для заказа такси на новые.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил
 «Яндекс».
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