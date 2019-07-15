с чего всё началось

Яндекс.Такси договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров одного из крупнейших конкурентов, компании "Везёт". Пользователям не придется менять привычные приложения для заказа такси на новые.

Политика ЕС одобрил санкции в отношении Турции Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Происшествия Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

Армия и оружие Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Армия и оружие Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.

Политика Захарова оценила заявление Турчинова об уничтожении Крымского моста Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста комплексом крылатых ракет "Нептун", сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Лечащие врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии Лечащие врачи семилетней девочки из Ингушетии, которую избивала тетя, предполагают, что смогут сохранить правую руку ребенка и избежать ампутации.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Политика Белый дом номинировал министра армии на пост главы Пентагона Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер официально номинирован Белым домом на должность министра обороны США.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Экономика Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.

Политика США хотят с помощью России вернуться на Луну Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия и другие страны, имеющие отношение к Международной космической станции, присоединились к американской программе по возвращению на Луну.

Экономика BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».

Политика В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Гаджеты Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.

Политика Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации Главу муниципального округа Красносельский и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина обвинили в использовании служебного положения на выборах.

Происшествия В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.