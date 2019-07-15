Экономика

«Яндекс.Такси» объединяется с группой компаний «Везет»Комсомольская правда 08:16

Яндекс.Такси договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров одного из крупнейших конкурентов, компании "Везёт". Пользователям не придется менять привычные приложения для заказа такси на новые.
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«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости15:34

В Gett сделку «Яндекс.Такси» и «Везет» назвали созданием монополии

АБН14:39

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

В Gett обеспокоены возможной монополизацией рынка из-за сделки «Яндекс.Такси» и «Везет»

ТАСС12:51

ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»

РБК09:53

ФАС пока не получала ходатайства о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Rambler News Service08:29

«Яндекс.Такси» подберет конкурента

Коммерсантъ13:59
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Происшествия

Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию

Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
Обновлено в 14:00
Политика

МИД России подтвердил переговоры об обмене украинских моряков

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Наука

Американцы представили проект скоростного боевого винтокрыла

Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничников

Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли

Обновлено в 09:36
Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk

В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике

По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Политика

Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Спорт

Сборная России обыграла США в финале волейбольной Лиги Наций

Сегодня сборная России по волейболу в финале Лиги Наций обыграла команду США со счетом 3:1 и стала победителем турнира.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье

Названы три продукта, провоцирующие образование тромбов

Врачи назвали три продукта, способствующие образованию сгустков крови в кровеносных сосудах.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Экономика

«Яндекс» может слиться с «Тинькофф банком»

Аналитики Альфа банка сообщили о возможном скором слиянии «Яндекса» и «Тинькофф банка».
Обновлено в 14:53
Футбол

Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
Обновлено в 14:19
Космос

Астрономы обнаружили звезду, пережившую взрыв сверхновой

Назвали эту аномальную звезду LP 40 – 365. Астрономы считают, что она образовалась в результате взрыва сверхновой не очень большой мощности.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Погибшую в Польше гандболистку Королеву похоронят в четверг на Кубани

Обновлено в 13:58
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Главное