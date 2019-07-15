Экономика
Компания «Яндекс.Такси» покупает такси «Везёт»Тарантас Ньюс 05:15
Сегодня, 15 июля компания «Яндекс.Такси» - MLU B.V.- заключила соглашение с группой компаний «Везёт».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли
Обновлено в 09:36
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
Обновлено в 13:14
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Общество
В России утвердили календарь праздничных выходных дней в 2020 году
Правительство России официально утвердило календарь праздничных выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 11:07
Наука
Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе
Обновлено в 13:05
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе
Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Учительница физики и ветеринар получили сроки за наркоторговлю
Петербургский городской суд признал учительницу физики Диану Грибовскую и ее супруга, бывшего учителя химии Дмитрия Каравайчика виновными в изготовлении и сбыте наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 15:07
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Футбол
Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии
Полузащитник Энцо Зидан, который является старшим сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Обновлено в 13:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер полузащитника «Спортинга»
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" хочет пополнить ряды "красных дьяволов" за счёт футболиста лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, - утверждает в понедельник The Independent.
Обновлено в 14:14
Общество
Шестилетний мальчик из Чечни вновь побил мировые рекорды по отжиманиям
Ранее сообщалось, что шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз.
Обновлено в 14:58
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В центре Москвы задержали провокаторов из движения SERB
Двух активистов SERB задержали в центре Москвы на несанкционированной акции оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 14:46
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны
Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Футбол
Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»
Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Обновлено в 14:19
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57