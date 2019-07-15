Экономика

Компания «Яндекс.Такси» покупает такси «Везёт»Тарантас Ньюс 05:15

Сегодня, 15 июля компания «Яндекс.Такси» - MLU B.V.- заключила соглашение с группой компаний «Везёт».
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В Gett сделку «Яндекс.Такси» и «Везет» назвали созданием монополии

АБН14:39

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

В Gett обеспокоены возможной монополизацией рынка из-за сделки «Яндекс.Такси» и «Везет»

ТАСС12:51

ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»

РБК09:53

ФАС пока не получала ходатайства о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Rambler News Service08:29

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» подберет конкурента

Коммерсантъ13:59
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли

Обновлено в 09:36
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
Обновлено в 13:14
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Общество

В России утвердили календарь праздничных выходных дней в 2020 году

Правительство России официально утвердило календарь праздничных выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 11:07
Наука

Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе

Обновлено в 13:05
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе

Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку

19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Учительница физики и ветеринар получили сроки за наркоторговлю

Петербургский городской суд признал учительницу физики Диану Грибовскую и ее супруга, бывшего учителя химии Дмитрия Каравайчика виновными в изготовлении и сбыте наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 15:07
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Футбол

Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

Полузащитник Энцо Зидан, который является старшим сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Обновлено в 13:14
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер полузащитника «Спортинга»

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" хочет пополнить ряды "красных дьяволов" за счёт футболиста лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, - утверждает в понедельник The Independent.
Обновлено в 14:14
Общество

Шестилетний мальчик из Чечни вновь побил мировые рекорды по отжиманиям

Ранее сообщалось, что шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз.
Обновлено в 14:58
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В центре Москвы задержали провокаторов из движения SERB

Двух активистов SERB задержали в центре Москвы на несанкционированной акции оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 14:46
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Футбол

Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»

Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Обновлено в 14:19
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
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