Экономика

«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»Политика Сегодня 06:52

Как ожидается, ее условия вступят в силу до конца этого года В 2018 году сервис Яндекса выкупил компанию Uber. Обновленную организацию возглавил руководитель «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.
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«Яндекс.Такси» и ГК «Везет» подадут ходатайство о сделке в ФАС в ближайшие дни

ТАСС09:05

ФАС пока не получала ходатайства о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Rambler News Service08:29

«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»

Коммерсантъ08:19

ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»

РБК09:53

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09
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Футбол

Полузащитник «Спартака» Ломовицкий может перебраться в «Урал»

Обновлено в 09:59
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

В Госдуме напомнили Турчинову о глубоко эшелонированной ПВО Крыма

Обновлено в 10:59
Здоровье

Минздрав предложил повысить контроль за клиниками, участвующими в диспансеризации

Минздрав РФ подготовил изменения в постановление правительства, предусматривающие увеличение количества проверок медицинских организаций, участвующих во всероссийской диспансеризации.
Обновлено в 11:25
Технологии

«Ростелеком» и «Ростех» объединят усилия по цифровизации медицины

Объединение усилий госкорпораций, как планируется, ускорит информатизацию медицины.
Обновлено в 02:10
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38
Футбол

Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву

Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Наука

На Большом адронном коллайдере ученые открыли новую частицу

Ученые из РФ совместно с зарубежными коллегами в ходе работ в ЦЕРН, на Большом адронном коллайдере обнаружили новые частицы.
Обновлено в 11:01
Политика

Москалькова назвала количество россиян и украинцев в списках на обмен

Обновлено в 08:29
Культура

Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино из-за Минкульта

Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:18
Общество

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Хоккей

«Нефтехимик» вернул защитника, с которым расторг контракт в апреле

Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Отметим, что в апреле стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 11:20
Футбол

На матче «Локомотив» – «Рубин» впервые в РПЛ будет задействован VAR

Напомним, матч "Локомотив" – "Рубин" состоится в понедельник, 15 июля и пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве, начало – в 20:00 по местному времени.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Двое детей погибли при купании на реке Лене

Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Кино

Ассоциация по развитию детского и молодёжного кино создана в России

Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 05:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 55 млн по Бруну Фернандешу

Как сообщает The Independent, «красные дьяволы» готовят для португальского клуба предложение по 24-летнему футболисту, которое должно составить £ 50 млн (более € 55 млн).
Обновлено в 10:36
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Футбол

Дани Алвес тоже открыл бутылку. С помощью плавок и легкого движения

Алвес сделал это с помощью собственных плавок. Ранее защитник "Реала" Серхио Рамос открыл бутылку языком.
Обновлено в 11:06
Главное