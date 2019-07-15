Экономика
«Яндекс.Такси» поглотит часть компании «Везет»Европейско-Азиатские новости 03:13
«Яндекс.Такси» заявила о покупке программного обеспечения и call-центров конкурентов из группы компаний «Везет».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:09, Вашингтон
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Общество
Беглов поручил ускорить ликвидацию незаконных свалок в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ускорить ликвидацию стихийных несанкционированных свалок на территории города.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Технологии
Сбербанк научился прогнозировать выручку компаний
Созданная модель способна прогнозировать выручку текущего года по всем активным ИНН, что позволит компаниям заранее спланировать работу организации.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную
В центре Петербурга прогулочное судно типа "Метеор" влетело в причал на Дворцовой набережной.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Экономика
В России подешевели полисы ОСАГО
По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз
Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Латвия заявила о приближении к границе пяти военных самолетов России
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о приближении к границе страны пяти российских военных самолетов.
Обновлено в 11:42
Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Футбол
Дани Алвес тоже открыл бутылку. С помощью плавок и легкого движения
Алвес сделал это с помощью собственных плавок. Ранее защитник "Реала" Серхио Рамос открыл бутылку языком.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб.», — рассказал источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 10:02
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Авто
Российскому авторынку грозит дефицит
Эксперты подсчитали, что в июле разнообразие моделей на российском рынке упало до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено в 11:57
Политика
Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.
Обновлено в 11:48
Политика
Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян
"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:58