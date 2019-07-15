Экономика

«Яндекс.Такси» поглотит часть компании «Везет»Европейско-Азиатские новости 03:13

«Яндекс.Такси» заявила о покупке программного обеспечения и call-центров конкурентов из группы компаний «Везет».
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«Яндекс.Такси» и ГК «Везет» подадут ходатайство о сделке в ФАС в ближайшие дни

ТАСС09:05

ФАС пока не получала ходатайства о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Rambler News Service08:29

«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»

Коммерсантъ08:19

ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»

РБК09:53

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09
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Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия

При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Общество

Беглов поручил ускорить ликвидацию незаконных свалок в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ускорить ликвидацию стихийных несанкционированных свалок на территории города.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Технологии

Сбербанк научился прогнозировать выручку компаний

Созданная модель способна прогнозировать выручку текущего года по всем активным ИНН, что позволит компаниям заранее спланировать работу организации.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 03:42
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную

В центре Петербурга прогулочное судно типа "Метеор" влетело в причал на Дворцовой набережной.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Экономика

В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено в 09:23
Гаджеты

Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз

Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В Госдуме напомнили Турчинову о глубоко эшелонированной ПВО Крыма

Обновлено в 10:59
Политика

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Латвия заявила о приближении к границе пяти военных самолетов России

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о приближении к границе страны пяти российских военных самолетов.
Обновлено в 11:42
Энергетика

«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Футбол

Дани Алвес тоже открыл бутылку. С помощью плавок и легкого движения

Алвес сделал это с помощью собственных плавок. Ранее защитник "Реала" Серхио Рамос открыл бутылку языком.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб.», — рассказал источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 10:02
Общество

Первая российская мощная газовая турбина заработала

Обновлено в 10:34
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Авто

Российскому авторынку грозит дефицит

Эксперты подсчитали, что в июле разнообразие моделей на российском рынке упало до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено в 11:57
Политика

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.
Обновлено в 11:48
Политика

Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян

"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:58
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Главное