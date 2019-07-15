с чего всё началось

Сегодня, 15 июля компания «Яндекс.Такси» - MLU B.V.- заключила соглашение с группой компаний «Везёт».

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Общество Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше. Морщинки не трогают их лица, а седина - волосы.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.

Происшествия Водитель погиб, протаранив трактор на проспекте Культуры Поздним вечером в понедельник 15 июля у дома 40 на проспекте Культуры произошло смертельное ДТП - водитель автомобиля ВАЗ-2110 погиб, протаранив стоящий трактор.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Спорт РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Общество В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Культура В Бостоне проходит симпозиум Международного Общества Достоевского В работе симпозиума принимают участие такие видные ученые из России, как президент Международного общества Достоевского Владимир Захаров, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, президент Российского общества Достоевского Борис Тихомиров, директор «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Павел Фокин и другие.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Технологии Движение вверх: как понять, о чем говорит лифт В случае увеличения скорости движения кабины вниз из-за какой-либо неисправности создается ощущение невесомости, что само по себе не очень приятно, а затем довольно резкая остановка, блокировка кабины, добавляет он.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.