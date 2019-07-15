Экономика
Компания «Яндекс.Такси» покупает такси «Везёт»Тарантас Ньюс вчера в 05:15
Сегодня, 15 июля компания «Яндекс.Такси» - MLU B.V.- заключила соглашение с группой компаний «Везёт».
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил «Яндекс».Forbesвчера в 03:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:38, Вашингтон
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды
Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше. Морщинки не трогают их лица, а седина - волосы.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Водитель погиб, протаранив трактор на проспекте Культуры
Поздним вечером в понедельник 15 июля у дома 40 на проспекте Культуры произошло смертельное ДТП - водитель автомобиля ВАЗ-2110 погиб, протаранив стоящий трактор.
Обновлено в 03:22
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Единоборства
Бетербиев может провести объединительный бой с Гвоздиком
Обновлено в 02:33
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Спорт
РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг
Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Челябинской области утонули отец с сыном
Обновлено в 01:47
Общество
В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Обновлено в 03:05
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Культура
В Бостоне проходит симпозиум Международного Общества Достоевского
В работе симпозиума принимают участие такие видные ученые из России, как президент Международного общества Достоевского Владимир Захаров, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, президент Российского общества Достоевского Борис Тихомиров, директор «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Павел Фокин и другие.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Технологии
Движение вверх: как понять, о чем говорит лифт
В случае увеличения скорости движения кабины вниз из-за какой-либо неисправности создается ощущение невесомости, что само по себе не очень приятно, а затем довольно резкая остановка, блокировка кабины, добавляет он.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
После закрытия сделки у Mail.ru Group останется 49% Esforce, но спустя три года компания может изменить размер принадлежащей ей доли в большую или меньшую сторону, в зависимости от операционных показателей объединенной компании, говорится в сообщении Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено вчера в 04:47
Автоспорт
Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа
Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Сервис заказа такси «Ситимобил» организует продажу еды в московских такси.
Обновлено вчера в 17:03