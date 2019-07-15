Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»Форпост Северо-Запад 04:11
Анонсирована крупная сделка, важная для российского рынка перевозчиков. Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил «Яндекс».Forbes03:14
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Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне
Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Победа" был вынужден вернуться в аэропорт Казани после вылета в "Пулково" в понедельник.
Обновлено в 15:15
Кино
Эмма Стоун сыграет в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»
Обновлено в 11:45
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
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Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Наука
Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения
Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии
Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Политика
В госдепе США не ждут прорыва по ДРСМД
Соединенные Штаты считают, что на предстоящих американо-российских консультациях по стратегической стабильности в Женеве не следует ждать прорывных решений по ДРСМД, заявил представитель госдепа США.
Обновлено в 19:44
Транспорт
Беглов назвал проект развязки Шуваловского проспекта с ЗСД затратным
В Петербурге подготовили проект строительства транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД.
Обновлено в 10:13
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Экономика
Приставам хотят упростить списывание долгов работодателей по зарплате
В Минюсте России разработали законопроект, который позволит судебным приставам оперативнее и проще списывать долги по зарплате со счетов работодателей.
Обновлено в 11:30
Экономика
НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6%
НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.
Обновлено в 04:06
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Авто
Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу
Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Политика
Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии
Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Исследователи научились извлекать данные с изолированных машин с помощью диодов на клавиатуре
Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
Обновлено в 13:05
Космос
В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой
В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено вчера в 11:10