Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»Форпост Северо-Запад 04:11

Анонсирована крупная сделка, важная для российского рынка перевозчиков. Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил
 «Яндекс».
Forbes03:14

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«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
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Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
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Происшествия

Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии

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Соединенные Штаты считают, что на предстоящих американо-российских консультациях по стратегической стабильности в Женеве не следует ждать прорывных решений по ДРСМД, заявил представитель госдепа США.
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Транспорт

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В Петербурге подготовили проект строительства транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД.
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"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
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Тройное убийство совершено в Липецкой области

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Экономика

НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6%

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Volkswagen представил новую механическую коробку передач

Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
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Политика

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Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

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Армия и оружие

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Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

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Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
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На криминальной сходке в Подмосковье задержали внука Деда Хасана

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В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой

В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено вчера в 11:10
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