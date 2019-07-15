с чего всё началось

Анонсирована крупная сделка, важная для российского рынка перевозчиков. Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Происшествия Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Победа" был вынужден вернуться в аэропорт Казани после вылета в "Пулково" в понедельник.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Кино Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Гаджеты Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Наука Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.

Происшествия Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria.

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Политика В госдепе США не ждут прорыва по ДРСМД Соединенные Штаты считают, что на предстоящих американо-российских консультациях по стратегической стабильности в Женеве не следует ждать прорывных решений по ДРСМД, заявил представитель госдепа США.

Транспорт Беглов назвал проект развязки Шуваловского проспекта с ЗСД затратным В Петербурге подготовили проект строительства транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Экономика Приставам хотят упростить списывание долгов работодателей по зарплате В Минюсте России разработали законопроект, который позволит судебным приставам оперативнее и проще списывать долги по зарплате со счетов работодателей.

Экономика НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6% НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.

Политика МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.

Авто Volkswagen представил новую механическую коробку передач Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.

Происшествия В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.

Политика Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.

Происшествия Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

Армия и оружие Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.