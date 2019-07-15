Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»Коммерсантъ 03:19

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса». Сделка одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет».
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«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru

РБК04:35

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Коммерсантъ03:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» купила активы одного из крупнейших сервисов такси «Везет»

Forbes03:14

«Яндекс.Такси» выкупит софт и колл-центры одного из крупнейших конкурентов

ТАСС03:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Экономика

Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом

Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

18 собак полностью съели своего хозяина в США

Обновлено в 04:34
Происшествия

Четыре человека погибли в горящих машинах после ДТП в Чите

Как пишет «Байкал-Daily» со ссылкой на краевое МВД, после удара машины загорелись.
Обновлено в 03:50
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов

Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Протестующих против свалки в Подмосковье задержали и избили дубинками

Обновлено в 04:22
Общество

Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии

В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают женщину, пропавшую с 160 млн рублей

Обновлено в 02:26
Путешествия

Раскрыта схема обмана россиян в турецких отелях

Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, как бармены турецких отелей наживаются на российских туристах.
Обновлено в 01:45
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Клопп: «Миньоле останется в „Ливерпуле“»

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе из команды голкипера Симона Миньоле.
Обновлено в 05:04
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ

Обновлено в 04:52
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене

Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 04:59
Экономика

Промсвязьбанк подал иски по возврату активов на 500 млрд рублей

Промсвязьбанк ведет судебные разбирательства по возврату активов на 500 млрд руб. "Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы", — сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков ТАСС.
Обновлено в 04:26
Культура

В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.
Обновлено в 03:50
Политика

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Экономика

Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Генштаб ВСУ готовит подтасовки на выборах в пользу партии Зеленского

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины готовится подтасовка на выборах в Верховную раду в пользу партии действующего президента Зеленского «Слуга Народа».
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику

Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Названа возможная причина гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

Обновлено в 02:37
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