Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»Коммерсантъ 03:19
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса». Сделка одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет».
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Экономика
Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом
Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
18 собак полностью съели своего хозяина в США
Обновлено в 04:34
Происшествия
Четыре человека погибли в горящих машинах после ДТП в Чите
Как пишет «Байкал-Daily» со ссылкой на краевое МВД, после удара машины загорелись.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Общество
Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии
В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Путешествия
Раскрыта схема обмана россиян в турецких отелях
Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, как бармены турецких отелей наживаются на российских туристах.
Обновлено в 01:45
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Клопп: «Миньоле останется в „Ливерпуле“»
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе из команды голкипера Симона Миньоле.
Обновлено в 05:04
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ
Обновлено в 04:52
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене
Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Экономика
Промсвязьбанк подал иски по возврату активов на 500 млрд рублей
Промсвязьбанк ведет судебные разбирательства по возврату активов на 500 млрд руб. "Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы", — сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков ТАСС.
Обновлено в 04:26
Культура
В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.
Обновлено в 03:50
Политика
ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Экономика
Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»
«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Генштаб ВСУ готовит подтасовки на выборах в пользу партии Зеленского
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины готовится подтасовка на выборах в Верховную раду в пользу партии действующего президента Зеленского «Слуга Народа».
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику
Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»
Обновлено вчера в 23:13