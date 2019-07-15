Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»Ведомости 03:16

Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
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«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru

РБК04:35

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Коммерсантъ03:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» купила активы одного из крупнейших сервисов такси «Везет»

Forbes03:14

«Яндекс.Такси» выкупит софт и колл-центры одного из крупнейших конкурентов

ТАСС03:22
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Происшествия

На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины

На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Минздраву поручили упростить выписку наркотических лекарств на дому

Выписка наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому должна быть упрощена.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Обнаженное фото самой молодой миллиардерши в мире смутило фанатов

Обновлено в 04:58
Происшествия

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море

Учения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, которые "осуществляли охранение опасного для плавания района, а также истребители, противолодочные самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота".
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе

В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны

В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
Обновлено в 03:48
Происшествия

МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 05:36
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Премьер-министр Грузии пообещал наказать всех виновных в беспорядках

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июля продолжается, и пообещал, что виновные не уйдут от ответственности.
Обновлено в 05:46
Футбол

Дуглас Сантос рассказал, почему он не разговаривает с Дзюбой

По словам Сантоса, Дзюба пытается с ним поговорить, но бразилец по-русски не разговаривает, а Дзюбы не очень получается с португальским.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Трехлетний москвич более 10 часов просидел с телами умерших родителей

В Москве трехлетний мальчик более десяти часов находился в одной квартире со своими скончавшимися родителям, сообщает РЕН-ТВ.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Башкирии погибло шесть человек в ДТП с автобусом

По данным ведомства, перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров и водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Обновлено в 02:09
Экономика

Промсвязьбанк подал иски по возврату активов на 500 млрд рублей

Промсвязьбанк ведет судебные разбирательства по возврату активов на 500 млрд руб. "Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы", — сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков ТАСС.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Политика

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
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