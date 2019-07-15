Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»Ведомости 03:16
Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
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Происшествия
На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины
На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Минздраву поручили упростить выписку наркотических лекарств на дому
Выписка наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому должна быть упрощена.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников
Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море
Учения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, которые "осуществляли охранение опасного для плавания района, а также истребители, противолодочные самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота".
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье
В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе
В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Происшествия
На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны
В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
Обновлено в 03:48
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Премьер-министр Грузии пообещал наказать всех виновных в беспорядках
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июля продолжается, и пообещал, что виновные не уйдут от ответственности.
Обновлено в 05:46
Футбол
Дуглас Сантос рассказал, почему он не разговаривает с Дзюбой
По словам Сантоса, Дзюба пытается с ним поговорить, но бразилец по-русски не разговаривает, а Дзюбы не очень получается с португальским.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Трехлетний москвич более 10 часов просидел с телами умерших родителей
В Москве трехлетний мальчик более десяти часов находился в одной квартире со своими скончавшимися родителям, сообщает РЕН-ТВ.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Башкирии погибло шесть человек в ДТП с автобусом
По данным ведомства, перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров и водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Обновлено в 02:09
Экономика
Промсвязьбанк подал иски по возврату активов на 500 млрд рублей
Промсвязьбанк ведет судебные разбирательства по возврату активов на 500 млрд руб. "Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы", — сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков ТАСС.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу
Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44