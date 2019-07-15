Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионыИзвестия 04:14
Сервис «Яндекс.Такси» приступил к покупке программного обеспечения и колл-центров группы «Везет». В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.
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