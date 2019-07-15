Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионыИзвестия 04:14

Сервис «Яндекс.Такси» приступил к покупке программного обеспечения и колл-центров группы «Везет». В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.
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«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru

РБК04:35

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» купила активы одного из крупнейших сервисов такси «Везет»

Forbes03:14

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Коммерсантъ03:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» выкупит софт и колл-центры одного из крупнейших конкурентов

ТАСС03:22

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09
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Экономика

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Происшествия

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Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
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