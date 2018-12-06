Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.

Музыка Музыка В Петрозаводске отменили концерт рэпера GONE.Fludd

Музыка Музыка Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых групп и музыкантов.

Музыка Музыка Noize MC «устроит дестрой» в Петербурге 7 декабря Noize MC в рамках тура «Устрой Дестрой» отпразднует 15-летие группы в «Юбилейном».

Музыка Музыка Оркестру Лермана исполком Челнов подарил 2 млн рублей на развитие На праздничном вечере замглавы города Флера Андреева вручила Лерману сертификат на 2 млн рублей на развитие материальной базы оркестра.

Музыка Музыка Хакасия услышит Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки 11 декабря в 18:30 в Большом зале Хакасской республиканской филармонии состоится концерт Государственного струнного квартета имени М.И. Глинки.

Музыка Музыка Гарик Сукачев представил авторизированную биографию Рок-музыкант, композитор, поэт и актер Гарик Сукачев представил авторизированную биографию "Путь Горыныча", создание которой доверил музыкальному журналисту Михаилу Марголису.

Музыка Музыка Мальтийский филармонический оркестр впервые выступил в России Мальтийский филармонический оркестр впервые дал концерт в России в рамках мирового турне, выступив в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

Музыка Музыка Легенды «Ретро FM» устроят грандиозное шоу в честь 15-летия В честь своего 15-летия радиостанция вновь соберет суперзвезд прошлого, устроив зрителям путешествие по времени.

Музыка Музыка Исполнители из Хакасии признаны лучшими на международном фестивале Дуэт Ольги Васильевой и Олега Гриценко получил диплом лауреатов I степени в своей номинации на международном конкурсе, сообщает Минкультуры республики Хакасия.

Музыка Музыка Концерт органной музыки пройдёт 6 декабря в Ставрополе Городская капелла "Кантабиле" празднует 25-летие со струнным оркестром, хором и солистами Капелла "Кантабиле" устроит концерт органной музыки 6 декабря в 18:00 в Ставрополе, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Музыка Музыка Денис Мацуев представит новую программу в БКЗ «Октябрьский»

Музыка Музыка «Старый Новый рок» определился с фаворитами В 18-й раз «Старый Новый рок» пройдет в Екатеринбурге 13 января. На четырех сценах в Ельцин-центре выступят 11 хэдлайнеров из 11 стран.

Музыка Музыка В Астрахани пройдет концерт к 200-летию Ивана Тургенева Концерт пройдет 7 декабря в 18.00.