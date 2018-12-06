Музыка
«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года
«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 годаТАСС03:04
Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.
ТАСС03:04
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Музыка
В Петрозаводске отменили концерт рэпера GONE.Fludd
Обновлено в 05:31
Музыка
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых групп и музыкантов.
Обновлено в 03:28
Музыка
Noize MC «устроит дестрой» в Петербурге
7 декабря Noize MC в рамках тура «Устрой Дестрой» отпразднует 15-летие группы в «Юбилейном».
Обновлено в 05:19
Музыка
Оркестру Лермана исполком Челнов подарил 2 млн рублей на развитие
На праздничном вечере замглавы города Флера Андреева вручила Лерману сертификат на 2 млн рублей на развитие материальной базы оркестра.
Обновлено в 05:27
Музыка
Хакасия услышит Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки
11 декабря в 18:30 в Большом зале Хакасской республиканской филармонии состоится концерт Государственного струнного квартета имени М.И. Глинки.
Обновлено в 03:13
Музыка
Гарик Сукачев представил авторизированную биографию
Рок-музыкант, композитор, поэт и актер Гарик Сукачев представил авторизированную биографию "Путь Горыныча", создание которой доверил музыкальному журналисту Михаилу Марголису.
Обновлено в 01:36
Музыка
Мальтийский филармонический оркестр впервые выступил в России
Мальтийский филармонический оркестр впервые дал концерт в России в рамках мирового турне, выступив в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Легенды «Ретро FM» устроят грандиозное шоу в честь 15-летия
В честь своего 15-летия радиостанция вновь соберет суперзвезд прошлого, устроив зрителям путешествие по времени.
Обновлено в 02:13
Музыка
Исполнители из Хакасии признаны лучшими на международном фестивале
Дуэт Ольги Васильевой и Олега Гриценко получил диплом лауреатов I степени в своей номинации на международном конкурсе, сообщает Минкультуры республики Хакасия.
Обновлено в 02:45
Музыка
Концерт органной музыки пройдёт 6 декабря в Ставрополе
Городская капелла "Кантабиле" празднует 25-летие со струнным оркестром, хором и солистами Капелла "Кантабиле" устроит концерт органной музыки 6 декабря в 18:00 в Ставрополе, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 05:21
Музыка
«Led Zeppelin» сделали себе подарок
Обновлено в 05:34
Музыка
Денис Мацуев представит новую программу в БКЗ «Октябрьский»
Обновлено в 04:30
Музыка
«Старый Новый рок» определился с фаворитами
В 18-й раз «Старый Новый рок» пройдет в Екатеринбурге 13 января. На четырех сценах в Ельцин-центре выступят 11 хэдлайнеров из 11 стран.
Обновлено в 02:04
Музыка
В Астрахани пройдет концерт к 200-летию Ивана Тургенева
Концерт пройдет 7 декабря в 18.00.
Обновлено в 02:26
Музыка
Владимир Юровский и Вадим Репин предлагают зарядиться классикой в «Зарядье»
Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова под руководством дирижера Владимира Юровского выступит в Большом зале МКЗ "Зарядье" 31 января 2019 года.
Обновлено в 03:29