Музыка

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года
ТАСС
03:04

Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.
ТАСС03:04

Подробнее о событии

«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни. Прорывом года стала Монеточка

URA.Ru04:38

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года

News.ru04:13

Определены любимые песни россиян

Lenta.ru03:51

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года

ТАСС03:04

«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни уходящего года

РБК03:00

«Яндекс» рассказал, какую музыку любят россияне

Российская газета05:23

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года

Интерфакс01:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Музыка

В Петрозаводске отменили концерт рэпера GONE.Fludd

Обновлено в 05:31
Музыка

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых групп и музыкантов.
Обновлено в 03:28
Музыка

Noize MC «устроит дестрой» в Петербурге

7 декабря Noize MC в рамках тура «Устрой Дестрой» отпразднует 15-летие группы в «Юбилейном».
Обновлено в 05:19
Музыка

Оркестру Лермана исполком Челнов подарил 2 млн рублей на развитие

На праздничном вечере замглавы города Флера Андреева вручила Лерману сертификат на 2 млн рублей на развитие материальной базы оркестра.
Обновлено в 05:27
Музыка

Хакасия услышит Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки

11 декабря в 18:30 в Большом зале Хакасской республиканской филармонии состоится концерт Государственного струнного квартета имени М.И. Глинки.
Обновлено в 03:13
Музыка

Гарик Сукачев представил авторизированную биографию

Рок-музыкант, композитор, поэт и актер Гарик Сукачев представил авторизированную биографию "Путь Горыныча", создание которой доверил музыкальному журналисту Михаилу Марголису.
Обновлено в 01:36
Музыка

Мальтийский филармонический оркестр впервые выступил в России

Мальтийский филармонический оркестр впервые дал концерт в России в рамках мирового турне, выступив в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка

Легенды «Ретро FM» устроят грандиозное шоу в честь 15-летия

В честь своего 15-летия радиостанция вновь соберет суперзвезд прошлого, устроив зрителям путешествие по времени.
Обновлено в 02:13
Музыка

Исполнители из Хакасии признаны лучшими на международном фестивале

Дуэт Ольги Васильевой и Олега Гриценко получил диплом лауреатов I степени в своей номинации на международном конкурсе, сообщает Минкультуры республики Хакасия.
Обновлено в 02:45
Музыка

Концерт органной музыки пройдёт 6 декабря в Ставрополе

Городская капелла "Кантабиле" празднует 25-летие со струнным оркестром, хором и солистами Капелла "Кантабиле" устроит концерт органной музыки 6 декабря в 18:00 в Ставрополе, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 05:21
Музыка

«Led Zeppelin» сделали себе подарок

Обновлено в 05:34
Музыка

Денис Мацуев представит новую программу в БКЗ «Октябрьский»

Обновлено в 04:30
Музыка

«Старый Новый рок» определился с фаворитами

В 18-й раз «Старый Новый рок» пройдет в Екатеринбурге 13 января. На четырех сценах в Ельцин-центре выступят 11 хэдлайнеров из 11 стран.
Обновлено в 02:04
Музыка

В Астрахани пройдет концерт к 200-летию Ивана Тургенева

Концерт пройдет 7 декабря в 18.00.
Обновлено в 02:26
Музыка

Владимир Юровский и Вадим Репин предлагают зарядиться классикой в «Зарядье»

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова под руководством дирижера Владимира Юровского выступит в Большом зале МКЗ "Зарядье" 31 января 2019 года.
Обновлено в 03:29
ещё по теме
Монеточка
Российская певица
российская певица, музыкант, композитор и автор песен. В творчестве Монеточки преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года её песни стали содержать в себе элементы электронной музыки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное