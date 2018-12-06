Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала любимые песни россиян в 2018 году
Экономика сегодня
07:04

Сервис «Яндекс.Музыка» подготовил список песен, которые в 2018 году стали самыми любимыми у россиян. Специалисты «Яндекс.Музыка» при подведении итогов уходящего года, отметили, что песни на русском языке стали слушать больше.
Экономика сегодня07:04

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Названы самые популярные в России песни

РИА Новости06:55

«Яндекс.Музыка» назвала хиты 2018 года

Известия06:17

«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни. Прорывом года стала Монеточка

URA.Ru04:38

Определены любимые песни россиян

Lenta.ru03:51

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года

ТАСС03:04

«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни уходящего года

РБК03:00

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года

Интерфакс01:58
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Музыка

Оргкомитет рок-фестиваля «Чернозем» опроверг слухи о его закрытии

Обновлено в 08:01
Музыка

РЕН ТВ покажет юбилейный концерт Кипелова

Телеверсию юбилейного концерта группы «Кипелов», состоявшегося в столичном клубе Adrenaline Stadium 1 декабря, покажут на РЕН ТВ в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 08:27
Музыка

Антоха МС стал телеведущим в ретро-клипе «О Музыка»

Антоха МС выпустил в свет видеоклип на песню "О Музыка" 6 декабря 2018 года.
Обновлено в 08:31
Музыка

Легенды «Ретро FM» устроят грандиозное шоу в честь 15-летия

В честь своего 15-летия радиостанция вновь соберет суперзвезд прошлого, устроив зрителям путешествие по времени.
Обновлено в 08:39
Музыка

Лоза объяснил «бедность» российских музыкантов

Лоза отметил, что американских исполнителей продвигают уже 70 лет, а российских — «не начали до сих пор».
Обновлено в 02:23
Музыка

Камерному оркестру Игоря Лермана подарили 2 миллиона рублей

Вчера, 5 декабря, заместитель главы города Флера Андреева вручила художественному руководителю коллектива Игорю Лерману сертификат на 2 миллиона рублей со словами: «Для укрепления материально-технической базы».
Обновлено в 05:50
Музыка

Борис Гребенщиков в честь своего 65-летия даст концерт в Петербурге

Лидер группы Аквариум намерен отпраздновать свое 65-летие в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Музыка

Дима Билан со своим новым шоу не поедет в родной город

Певец рассказал журналистам о новом проекте «Планета Билан», а также ответил на разные вопросы, в том числе почему он с этой программой не может посетить свой родной город.
Обновлено в 07:53
Музыка

Как Борис Гребенщиков «создавал миф о себе»

Обновлено в 08:34
Музыка

Artemiev выпустили новый альбом «Сизигия» о жизни в большом городе

Группа Artemiev выпустила новый альбом «Сизигия». В пластинку вошли 10 треков, объединенных главной идеей о жизни в большом городе.
Обновлено в 08:39
Музыка

Рэпер Птаха заявил о разложении молодёжи в России

Ранее News.ru сообщал, что запреты концертов музыкантов в последнее время происходят в соответствии с составленным ФСБ «официально-неофициальным» списком «запрещённых музыкантов».
Обновлено в 08:43
Музыка

Реквием Моцарта услышат псковичи 14 декабря

Как сообщили в пресс-службе ТКД, в программе концерта сочинения, ставшие последними крупными творениями композиторов двух эпох Моцарта и Эдварда Элгара: Реквием ре минор для оркестра и Концерт для виолончели с оркестром ми минор.
Обновлено в 07:31
Музыка

«Пошлая Молли» выпустила клип на песню «CTRL+Zzz»

Группа «Пошлая Молли» опубликовала новый видеоклип на трек «CTRL+Zzz» из своего последнего мини-альбома «Очень страшная Молли 3. Часть 1». Режиссером ролика стала Лю Чиркова, а вместе с Бледным в съемках приняли участие Яков Резник и Татьяна Чудновская.
Обновлено в 08:18
Музыка

Ставропольская городская капелла «Кантабиле» празднует 25-летие

Два года назад художественным руководителем капеллы стала Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Кошанская, бессменный концертмейстер и солист со дня основания оркестра.
Обновлено в 08:39
Музыка

Создатели фестиваля Chess & Jazz запускают серию вечеринок «Партия». Хедлайнер первой — Билл Лоренс

В Москве 13 декабря стартует серия вечеринок «Партия» от основателей летнего фестиваля Chess & Jazz, который впервые прошел в саду «Эрмитаж» 7 июля.
Обновлено в 06:50
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Монеточка
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российская певица, музыкант, композитор и автор песен. В творчестве Монеточки преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года её песни стали содержать в себе элементы электронной музыки.
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Казахстанский русскоязычный рэпер, певец, битмейкер и продюсер.
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