Сервис «Яндекс.Музыка» подготовил список песен, которые в 2018 году стали самыми любимыми у россиян. Специалисты «Яндекс.Музыка» при подведении итогов уходящего года, отметили, что песни на русском языке стали слушать больше.

«Яндекс.Музыка» назвала любимые песни россиян в 2018 году

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Музыка Музыка Ставропольская городская капелла «Кантабиле» празднует 25-летие Два года назад художественным руководителем капеллы стала Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Кошанская, бессменный концертмейстер и солист со дня основания оркестра.