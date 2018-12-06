Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала любимые песни россиян в 2018 году
«Яндекс.Музыка» назвала любимые песни россиян в 2018 годуЭкономика сегодня07:04
Сервис «Яндекс.Музыка» подготовил список песен, которые в 2018 году стали самыми любимыми у россиян. Специалисты «Яндекс.Музыка» при подведении итогов уходящего года, отметили, что песни на русском языке стали слушать больше.
Экономика сегодня07:04
Оценить
16 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Музыка
Оргкомитет рок-фестиваля «Чернозем» опроверг слухи о его закрытии
Обновлено в 08:01
Музыка
РЕН ТВ покажет юбилейный концерт Кипелова
Телеверсию юбилейного концерта группы «Кипелов», состоявшегося в столичном клубе Adrenaline Stadium 1 декабря, покажут на РЕН ТВ в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 08:27
Музыка
Антоха МС стал телеведущим в ретро-клипе «О Музыка»
Антоха МС выпустил в свет видеоклип на песню "О Музыка" 6 декабря 2018 года.
Обновлено в 08:31
Музыка
Легенды «Ретро FM» устроят грандиозное шоу в честь 15-летия
В честь своего 15-летия радиостанция вновь соберет суперзвезд прошлого, устроив зрителям путешествие по времени.
Обновлено в 08:39
Музыка
Лоза объяснил «бедность» российских музыкантов
Лоза отметил, что американских исполнителей продвигают уже 70 лет, а российских — «не начали до сих пор».
Обновлено в 02:23
Музыка
Камерному оркестру Игоря Лермана подарили 2 миллиона рублей
Вчера, 5 декабря, заместитель главы города Флера Андреева вручила художественному руководителю коллектива Игорю Лерману сертификат на 2 миллиона рублей со словами: «Для укрепления материально-технической базы».
Обновлено в 05:50
Музыка
Борис Гребенщиков в честь своего 65-летия даст концерт в Петербурге
Лидер группы Аквариум намерен отпраздновать свое 65-летие в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Музыка
Дима Билан со своим новым шоу не поедет в родной город
Певец рассказал журналистам о новом проекте «Планета Билан», а также ответил на разные вопросы, в том числе почему он с этой программой не может посетить свой родной город.
Обновлено в 07:53
Музыка
Как Борис Гребенщиков «создавал миф о себе»
Обновлено в 08:34
Музыка
Artemiev выпустили новый альбом «Сизигия» о жизни в большом городе
Группа Artemiev выпустила новый альбом «Сизигия». В пластинку вошли 10 треков, объединенных главной идеей о жизни в большом городе.
Обновлено в 08:39
Музыка
Рэпер Птаха заявил о разложении молодёжи в России
Ранее News.ru сообщал, что запреты концертов музыкантов в последнее время происходят в соответствии с составленным ФСБ «официально-неофициальным» списком «запрещённых музыкантов».
Обновлено в 08:43
Музыка
Реквием Моцарта услышат псковичи 14 декабря
Как сообщили в пресс-службе ТКД, в программе концерта сочинения, ставшие последними крупными творениями композиторов двух эпох Моцарта и Эдварда Элгара: Реквием ре минор для оркестра и Концерт для виолончели с оркестром ми минор.
Обновлено в 07:31
Музыка
«Пошлая Молли» выпустила клип на песню «CTRL+Zzz»
Группа «Пошлая Молли» опубликовала новый видеоклип на трек «CTRL+Zzz» из своего последнего мини-альбома «Очень страшная Молли 3. Часть 1». Режиссером ролика стала Лю Чиркова, а вместе с Бледным в съемках приняли участие Яков Резник и Татьяна Чудновская.
Обновлено в 08:18
Музыка
Ставропольская городская капелла «Кантабиле» празднует 25-летие
Два года назад художественным руководителем капеллы стала Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Кошанская, бессменный концертмейстер и солист со дня основания оркестра.
Обновлено в 08:39
Музыка
Создатели фестиваля Chess & Jazz запускают серию вечеринок «Партия». Хедлайнер первой — Билл Лоренс
В Москве 13 декабря стартует серия вечеринок «Партия» от основателей летнего фестиваля Chess & Jazz, который впервые прошел в саду «Эрмитаж» 7 июля.
Обновлено в 06:50