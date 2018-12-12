Экономика
«Яндекс.Маркет» запустит маркетплейс для офлайн-магазинов
«Яндекс.Маркет» запустит маркетплейс для офлайн-магазиновDP.RU06:56
"Яндекс.Маркет" разработает сервис сравнения цен для традиционных розничных магазинов, заявил гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков в рамках дня аналитика от Сбербанка. "Есть сейчас некоторые эксперименты, которые сейчас идут", — сказал Гришаков. Он не раскрыл детали нового проекта.
DP.RU06:56
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Финансы
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 10:41
Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.
Обновлено в 10:26
Экономика
322 млрд было выделено за 10 лет на обеспечение ветеранов жильем
Обновлено в 10:58
Экономика
Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»
Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 10:38
Энергетика
«Газпром нефть» приобрела долю в КХЛ
«Газпром нефть» приобрела у НКО КХЛ 11,76% доли в ООО КХЛ.
Обновлено в 10:27
Экономика
Минэкономразвития рассказало об инфляции в России в конце 2018 года
8 декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2018 года инфляция в России не уложится в прогнозируемые ведомством 3,4%. К концу года показатель составит 3,9–4%.
Обновлено в 07:41
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей
В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 10:55
Экономика
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту
В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.
Обновлено в 10:31
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 10:45
Экономика
Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации
Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:21
Экономика
Мантуров оценил ущерб бюджету от нелегальной торговли сигаретами
По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, из-за нелегальной продажи сигарет бюджет недополучает ежегодно 60 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:53
Недвижимость
Россия заняла 38 место в мировом рейтинге изменения цен на жилье
Годом ранее Россия была на 24 строчке рейтинга с годовым ростом цен на уровне 5,8%. Возглавляет рейтинг Гонконг, где жилье за год подорожало в среднем на 15,7%. Следом с аналогичным показателем расположилась Мальта - второе место страны обусловлено ростом всего на 1% за квартал с июня по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 10:01
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено в 10:32
Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 10:47
Экономика
Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами
Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.
Обновлено в 10:29