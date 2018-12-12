Экономика

«Яндекс.Маркет» разработает сервис сравнения цен для офлайн-магазинов
Ведомости
05:39

«Яндекс.Маркет» разработает аналог своего сервиса сравнения цен онлайн-магазинов для офлайн-ритейла, сообщил гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Его слова приводит «Интерфакс».
Ведомости05:39
с чего всё началось

«Яндекс.Маркет» запустил пилот по выдаче посылок в отделениях Сбербанка

Мы планируем тестировать - и уже на самом деле начали - такие небольшие постаматы-локеры для частотных покупок, для небольших покупок", - рассказал на Дне аналитика Сбербанка. При этом, установление пунктов выдачи товаров не приведет к созданию в отделении очередей, уверен Гришаков.
РИА Новости05:00

Подробнее о событии

«Яндекс.Маркет» работает над сервисом сравнения цен в офлайн-магазинах

АБН06:38

«Яндекс.Маркет» разработает сервис сравнения цен для офлайн-магазинов

Ведомости05:39

«Яндекс.Маркет» разрабатывает проекты в сфере оффлайн-торговли

ТАСС04:58

«Яндекс.Маркет» запустит маркетплейс для офлайн-магазинов

DP.RU06:56

«Яндекс.Маркет» нацелился на офлайн-торговлю

Бизнес.Ру06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Финансы

Сбербанк дал прогноз по курсу рубля

Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 07:45
Экономика

Котировки «Мегафона» выросли на 4%. Компания готовится к выкупу акций

На торгах в среду, 12 декабря, акции "Мегафона" подорожали на 4%, до 614 руб. Рост котировок оператора связи, по-видимому, связан с ожиданиями выгодной по цене оферты — то есть выкупа акций у миноритариев самой компанией.
Обновлено в 07:00
Энергетика

Динамику цен на рынке нефти «оживили»

Инвесторы рынка нефти продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении с 1 января 2019 года совокупной добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день, имеющее целью ограничить рост избыточного предложения «черного золота» на мировом рынке и поддержать котировки, которые за последние пару месяцев снизились более чем на 30%.
Обновлено в 07:50
Экономика

Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника

Компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего технолога Мартина Триппа, потребовав с него $167 млн за разглашение информации, кражу коммерческих сведений и предоставление журналистам недостоверной информации о компании.
Обновлено в 07:33
Экономика

Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации

Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:39
Экономика

Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика

Большинству россиян подняли зарплаты

Роста зарплат в 2019 году ожидают около 69 процентов россиян, однако с ними согласны только 59 процентов опрошенных работодателей.
Обновлено в 07:56
Экономика

Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами

Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.
Обновлено в 07:57
Экономика

«Турпомощь» доплатит клиентам туроператоров «Данко» и «Натали-Турс»

Как отмечают в «Турпомощи», в течение 90 рабочих дней с даты начала сбора требований о выплате компенсаций будет сформирован реестр туристов.
Обновлено в 07:58
Недвижимость

Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 07:09
Экономика

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года.
Обновлено в 07:34
Экономика

Банкам предрекли борьбу за садоводов

Соперничество за счета садовых товариществ развернется между крупными российскими банками с широким региональным покрытием.
Обновлено в 07:45
Экономика

Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона

Сбербанк планирует расширять список партнеров в сервисе p2p-переводов (peer-to-peer, между физлицами) по номеру телефона, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова в рамках Дня аналитика-2018.
Обновлено в 05:19
Экономика

Доля контрафактных сигарет в России достигла почти 9%

Только по предварительным расчетам доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в 2018 году выросла до 9% (в 2017 году было 5%).
Обновлено в 07:52
Главное