Мы планируем тестировать - и уже на самом деле начали - такие небольшие постаматы-локеры для частотных покупок, для небольших покупок", - рассказал на Дне аналитика Сбербанка. При этом, установление пунктов выдачи товаров не приведет к созданию в отделении очередей, уверен Гришаков.

с чего всё началось

«Яндекс.Маркет» разработает аналог своего сервиса сравнения цен онлайн-магазинов для офлайн-ритейла, сообщил гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Его слова приводит «Интерфакс».

Финансы Финансы Сбербанк дал прогноз по курсу рубля Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.

Энергетика Энергетика Цена европейского газа для Украины установила рекорд Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.

Экономика Экономика Котировки «Мегафона» выросли на 4%. Компания готовится к выкупу акций На торгах в среду, 12 декабря, акции "Мегафона" подорожали на 4%, до 614 руб. Рост котировок оператора связи, по-видимому, связан с ожиданиями выгодной по цене оферты — то есть выкупа акций у миноритариев самой компанией.

Энергетика Энергетика Динамику цен на рынке нефти «оживили» Инвесторы рынка нефти продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении с 1 января 2019 года совокупной добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день, имеющее целью ограничить рост избыточного предложения «черного золота» на мировом рынке и поддержать котировки, которые за последние пару месяцев снизились более чем на 30%.

Экономика Экономика Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника Компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего технолога Мартина Триппа, потребовав с него $167 млн за разглашение информации, кражу коммерческих сведений и предоставление журналистам недостоверной информации о компании.

Экономика Экономика Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

Экономика Экономика Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.

Экономика Экономика Большинству россиян подняли зарплаты Роста зарплат в 2019 году ожидают около 69 процентов россиян, однако с ними согласны только 59 процентов опрошенных работодателей.

Экономика Экономика Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.

Экономика Экономика «Турпомощь» доплатит клиентам туроператоров «Данко» и «Натали-Турс» Как отмечают в «Турпомощи», в течение 90 рабочих дней с даты начала сбора требований о выплате компенсаций будет сформирован реестр туристов.

Недвижимость Недвижимость Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.

Экономика Экономика Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года.

Экономика Экономика Банкам предрекли борьбу за садоводов Соперничество за счета садовых товариществ развернется между крупными российскими банками с широким региональным покрытием.

Экономика Экономика Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона Сбербанк планирует расширять список партнеров в сервисе p2p-переводов (peer-to-peer, между физлицами) по номеру телефона, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова в рамках Дня аналитика-2018.