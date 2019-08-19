Общество
«Яндекс.Маркет» прошел на кассуКоммерсантъ вчера в 18:14
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка «Беру» договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах «Пятерочки». Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»
Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Политика
Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера
Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya, накануне освобожденный властями Гибралтара.
Обновлено в 03:08
Футбол
Ярошик: «Игроки ЦСКА подойдут к дерби со „Спартаком“ более голодными»
Полагаю, игроки ЦСКА подойдут к матчу немного свежее и более голодными.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова вспомнила, как потерялась во время отдыха в Италии
Во время отдыха на территории Италии Ирина Аллегрова случайно забрела на яхте в чужие владения.
Обновлено в 01:17
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено вчера в 06:12
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено 17 августа в 03:11
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит Конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 Конституции.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростом
Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре
По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Индии в ДТП с автобусом погибли 13 человек
В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:02
Энергетика
Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов
Санкции главы США Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы повысили спрос на российскую нефть марки Urals, увеличив доход нефтяных компаний почти на миллиард долларов.
Обновлено 16 августа в 02:02
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Космос
Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца
Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Теннис
Медведев победил в финале «Мастерс» в США и стал пятой ракеткой мира
Российский 23-летний теннисист Даниил Медведев выиграл в финале турнира серии Masters в городе Цинциннати (США), обыграв бельгийца Давида Гоффина.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Умная полка появится в библиотеке Москвы
В библиотеке Москвы впервые появится умная полка.
Обновлено в 02:25
Космос
Нибиру на подступах в Земле в надежде устроить Судный день – ученые
Планета Х на подступах к Земле в надежде устроить Судный день, говорят уфологи. Эксперты рассчитали новую дату конца света.
Обновлено в 02:58