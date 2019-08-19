Экономика
«Яндекс.Маркет» прошел на кассуКоммерсантъ 18:14
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка «Беру» договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах «Пятерочки». Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из состава СНГ
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что Тбилиси допустил ошибку, приняв решение о выходе из СНГ десять лет назад.
Обновлено в 09:07
Космос
В США построят самый большой роботизированный военный корабль
ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.
Обновлено в 09:54
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
Шойгу объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США
Ранее на этой неделе, 14 августа, Минобороны перебросило два бомбардировщика на аэродром в Анадырь на Чукотку в рамках учений, спустя два дня они вернулись на место своего базирования — в Саратовскую область.
Обновлено в 13:22
Общество
В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка
Срочная эвакуация людей из-за паводка организована властями Уссурийска. Об этом 18 августа сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 10:07
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Транспорт
Эксперт назвал сроки внедрения беспилотных авто в Москве
Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по дорогам Москвы уже приблизительно через 4-7 лет, заявил агентству «РИА Новости» в понедельник, 19 августа, руководитель направления беспилотных авто в российской компании «Яндекс» Дмитрий Полищук.
Обновлено в 22:08
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Обновлено в 18:16
Здоровье
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено в 19:14
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Футбол
Динамо — Локомотив 1:2
В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
Обновлено в 13:50
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Германии
Обновлено в 19:13
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Финансы
Россия вошла в топ-5 стран по объему золотовалютных резервов
Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место.
Обновлено в 17:31
Наука
Лучшее за день. 17 августа
О человеке, который впервые за 60 лет удвоил число женщин-физиков-нобелиатов, о «матери и домохозяйке» из Сан-Диего и о магических числах повествует наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено в 13:18
Футбол
Болельщики ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком»
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:18
Происшествия
Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100
Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек.
Обновлено в 15:56
Политика
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00