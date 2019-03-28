Экономика

«Яндекс.Деньги» запускает сервис мультивалютных платежейСекрет фирмы 05:09

«Яндекс.Деньги» запускает сервис платежей в десяти валютах. Пока он будет работать в тестовом режиме по заявке . Услуга будет платной, размер абонентской платы установят после пилотного запуска.
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«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбэком

Ведомости01:42

«Яндекс.Деньги» добавили мультивалютные счета и карты

Life.ru06:36

«Яндекс.Деньги» ввели мультивалютные счета и карты

Вести.Финанс06:14

«Яндекс.Деньги» ввели мультивалютные счета и карты

ТАСС05:08

Мультивалютный сервис и кешбэк: «Яндекс» анонсировал новые услуги

REGNUM07:42

«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

РБК01:00

Сервис «Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком

DP.RU03:09
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Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Общество

Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира

Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
Политика

Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Энергетика

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено в 01:57
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Политика

Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Политика

В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Общество

Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы

Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Футбол

«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо

Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Игры

Warcraft и Warcraft II появились в GOG

Обновлено в 10:49
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
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