Экономика
«Яндекс.Деньги» запускает сервис мультивалютных платежейСекрет фирмы 05:09
«Яндекс.Деньги» запускает сервис платежей в десяти валютах. Пока он будет работать в тестовом режиме по заявке . Услуга будет платной, размер абонентской платы установят после пилотного запуска.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Общество
Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань
Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Политика
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Политика
Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля
Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо
Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Игры
Warcraft и Warcraft II появились в GOG
Обновлено в 10:49
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01