Экономика
«Яндекс.Деньги» запускает сервис мультивалютных платежейСекрет фирмы 05:09
«Яндекс.Деньги» запускает сервис платежей в десяти валютах. Пока он будет работать в тестовом режиме по заявке . Услуга будет платной, размер абонентской платы установят после пилотного запуска.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Энергетика
«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы
Директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на высказывания первого мужа артистки Дмитрия Ланского о пиарщиках певицы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Михаил Абызов: Бегаю, плаваю и прыгаю, регулярно занимаюсь спортом
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Культура
Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 06:07
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе
«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Футбол
Неймар: «Мбаппе станет одним из величайших игроков в истории футбола»
Уверен, он может провести великолепную карьеру и выйти на новый уровень. Думаю, он станет одним из величайших игроков в истории футбола.
Обновлено в 11:45
Экономика
Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций
Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.
Обновлено в 10:10
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Специалисты изучили продажи новых легковых автомобилей в России в 2018 году и назвали наиболее популярные модели в кузове универсал.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Космос
Ученые предлагают отправить миссию к «огнедышащему» спутнику Юпитера Ио
Обычно при исследованиях спутников планет внешней части Солнечной системы внимание ученых привлекают потенциально обитаемые миры – однако сегодня команда ученых НАСА предлагает отправить космический аппарат к спутнику, на котором почти точно отсутствует биологическая жизнь, однако наблюдается высокая геологическая активность.
Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса
Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.
Обновлено в 05:54
Здоровье
В Британии женщина приняла рак яичников за беременность
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Авто
Aurus выступит в гонках на выносливость
По предварительным данным, бренд Aurus станет спонсором российской гоночной команды G-Drive Racing, которая в 2019 г. примет участие в европейской серии гонок на выносливость, а в 2020 г. планирует выступить в американском чемпионате IMSA Weathertech Sportscar Championship.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Избитая сыном Вадима Андреева Анастасия Нефедова пришла на «Пусть говорят»
Обновлено в 11:41
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Гол Лионеля Месси признан лучшим в истории «Барселоны» по итогам голосования среди болельщиков клуба.
Обновлено в 12:21