Экономика

«Яндекс.Деньги» ввели мультивалютные счета и картыТАСС 05:08

"Яндекс.Деньги" начали предоставлять услугу по обслуживанию мультивалютных счетов и карт, сообщает пресс-служба компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мультивалютный сервис и кешбэк: «Яндекс» анонсировал новые услуги

REGNUM07:42

«Яндекс.Деньги» добавили мультивалютные счета и карты

Life.ru06:36

«Яндекс.Деньги» ввели мультивалютные счета и карты

ТАСС05:08

«Яндекс.Деньги» ввели мультивалютные счета и карты

Вести.Финанс06:14

«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбэком

Ведомости01:42

«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

РБК01:00

Сервис «Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком

DP.RU03:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Футбол

ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатой

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
Обновлено в 05:16
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Экономика

Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Политика

BBC принесла извинения Порошенко

Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Авто

В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Общество

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
Обновлено в 06:41
Общество

Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Авто

Автомобили Smart будут выпускать в Китае

Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.
Обновлено в 06:03
Наука

Устройство виртуальной реальности показывает мир глазами долгопята

Обновлено вчера в 09:18
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика

Путин позвал президента Киргизии в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Космос

Эксперт рассказал о серьёзном загрязнении космоса

Обновлено в 07:30
Общество

Скончался космонавт Валерий Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Российские авиакомпании в феврале перевезли 7,5 млн человек

Перевозки между РФ и странами Содружества увеличились на 26,9%, до 585 тыс. человек.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Сочи авиадебошира приговорили к шести годам колонии

Хулигана задержали в аэропорту Сочи. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселения.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

Обновлено в 07:10
Экономика

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9% на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Космос

Новейшая система телеметрии от РКС повысит надежность перспективных космических аппаратов

Установленная на борту космического аппарата система позволяет также фиксировать положение различных объектов и агрегатов, следить за развитием ситуации во время полета.
Обновлено в 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное