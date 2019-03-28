«Яндекс.Деньги» добавили мультивалютные счета и картыLife.ru 06:36

"Яндекс.Деньги" начали обслуживать мультивалютные счета и карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Происшествия В Нальчике два года лечили мертвого пациента Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Футбол Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны» Антуан Гризманн согласился на понижение зарплаты с €23 млн до €16 млн в год ради перехода в «Барселону» по окончании нынешнего сезона, сообщает El Mundo Deportivo.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».

Политика Украинский эксперт назвал единственный сценарий «возвращения» Крыма Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, при каком условии Украина сможет вернуть Крым.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Политика «Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.

Армия и оружие Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Музыка Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.

Авто В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».

Армия и оружие Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

Политика Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Спорт Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014 Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Происшествия В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.