Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:54

Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 26-летний Облак хочет подписать с командой Диего Симеоне новый контракт.

Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

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