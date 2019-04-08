Футбол

Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:54

Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 26-летний Облак хочет подписать с командой Диего Симеоне новый контракт.
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СМИ: «Атлетико» на этой неделе продлит контракт с Облаком

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Облак хочет остаться в «Атлетико»

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Облак хочет заключить новый контракт с «Атлетико», несмотря на интерес «МЮ»

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Лидер «Атлетико» перезаключит соглашение с клубом

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Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
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Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
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Иран внес ВС США в список террористических организаций

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Ян Облак
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Словенский футболист, вратарь клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Словении.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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