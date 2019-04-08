Футбол
Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:54
Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 26-летний Облак хочет подписать с командой Диего Симеоне новый контракт.
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ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
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