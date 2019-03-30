Ян Облак договорился с «Атлетико» о новом контрактеВести.Ru 04:43

Словенский вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак договорился с представителями клуба о подписании нового контракта. Теперь сторонам останется только поставить подписи под соглашением. Действующий контракт словенца с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

Ян Облак договорился с «Атлетико» о новом контракте

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