Футбол
Ян Облак договорился с «Атлетико» о новом контрактеВести.Ru 04:43
Словенский вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак договорился с представителями клуба о подписании нового контракта. Теперь сторонам останется только поставить подписи под соглашением. Действующий контракт словенца с мадридским клубом действует до лета 2021 года.
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Общество
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Армия и оружие
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Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
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Армия и оружие
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Справка: по Конвенции Монтре военные корабли нечерноморских государств могут заходить в Черное море на срок не более 21 суток, сейчас НАТО посылает корабли «по расписанию» с тем, чтобы постоянно присутствовать в регионе.
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Происшествия
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
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Космос
Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300
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Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
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Обновлено в 04:57
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Ил-112В успешно совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено в 06:35
Наука
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Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
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Экономика
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Бутину могут депортировать из США в день приговора
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Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
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Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
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Обновлено вчера в 12:17
Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
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Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 20:02
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Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту
Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
Обновлено вчера в 21:55