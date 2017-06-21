Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджетаГТРК Ямал 01:48

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

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РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с наибольшим объемом социальных расходов на человека из бюджета.

Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджета

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