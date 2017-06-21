Общество
Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджетаГТРК Ямал 01:48
РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с наибольшим объемом социальных расходов на человека из бюджета.
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:48
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».
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Фонтан кипятка забил ночью на Вознесенском проспекте
Обновлено в 00:33
Происшествия
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации. Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года; ему 65 лет.
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Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
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Обновлено вчера в 11:33
Экономика
РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски
Бывший гендиректор онлайн-гипермаркета Ozon Дэнни Перекальски займет пост гендиректора интернет-ритейлера «Утконос», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:15
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что члены АКОРТ «уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку» и «запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере».
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Следственный комитет России начал проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его встречали Лиза и Гарри
Максим Галкин снимать ролик начал еще в салоне автомобиля. Когда авто остановилось, первым на улицу выбежал Гарри, а затем появилась и Лиза.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы
Обновлено в 02:38
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В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
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Происшествия
В Свердловской области в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
26 мая в 18 часов на автодороге «Поселок Белоярский — село Бруснятское — село Некрасово» произошло ДТП, в результате которого травмы получили пятеро человек, пишет интернет-издание Znak.
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Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
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Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Общество
Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики
Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45