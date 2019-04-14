Общество

Ямал перешел на цифровое телевизионное вещаниеМИГ-ТВ 00:11

В городах Ямала работают волонтеры. Они разъясняют жителям нюансы перехода на цифровое телевизионное вещание и помогают настраивать оборудование. На сегодня цифровым эфирным вещанием охвачены 97% населения.
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Цифровое телевидение пришло на Ямал

Аргументы и Факты - Ямал02:38

Здравствуй, «цифра»! Ямал перешёл на телевещание нового поколения

ИА Север-пресс00:43

Ямал перешел на цифровое эфирное вещание

КП - Ямалвчера в 23:17

Цифровые волонтёры

ГТРК Вектор01:40

Ямал перешел на цифровое телевизионное вещание

МИГ-ТВ00:11

Ямал готов перейти на цифровое вещание

ГТРК Ямал00:09

Как на Ямале перейти на цифру? Рассказывают эксперты «горячей линии»

Московский Комсомолец Ямалвчера в 10:29
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Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Авто

Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4

Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Обновлено в 04:08
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар

В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой

Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.
Обновлено в 02:49
Культура

«Первый канал» покажет полное интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 04:07
Политика

Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Нижнем Новгороде осудили заморивших голодом младенца родителей

Двух жителей Нижнего Новгорода осудили за убийство младенца с особой жестокостью, сообщает СУСК по Нижегородской области.
Обновлено в 04:37
Общество

Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих

Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Экономика

НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%

В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.
Обновлено в 04:09
Политика

Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР

Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье

Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы

Жителям Москвы расскажут, в каких случаях необходимо сдавать анализы. Лекцию проведут в парке «Зарядье», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:49
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол

Голкипер «Оренбурга»: «Пусть Фернандес посмотрит на ногу Сутормина»

Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов прокомментировал удаление защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в 23-м туре РПЛ (3:2).
Обновлено в 04:39
Политика

Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве

Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.
Обновлено 12 апреля в 12:54
Важное за сутки

20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика

«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%

Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
Обновлено в 04:08
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Экономика

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Политика

Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»

Обновлено в 04:07
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Экономика

Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi

Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
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