Общество
Ямал перешел на цифровое телевизионное вещаниеМИГ-ТВ 00:11
В городах Ямала работают волонтеры. Они разъясняют жителям нюансы перехода на цифровое телевизионное вещание и помогают настраивать оборудование. На сегодня цифровым эфирным вещанием охвачены 97% населения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как на Ямале перейти на цифру? Рассказывают эксперты «горячей линии»
Московский Комсомолец Ямалвчера в 10:29
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Авто
Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4
Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар
В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.
Обновлено в 02:49
Культура
«Первый канал» покажет полное интервью Пугачевой для YouTube
Обновлено в 04:07
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Нижнем Новгороде осудили заморивших голодом младенца родителей
Двух жителей Нижнего Новгорода осудили за убийство младенца с особой жестокостью, сообщает СУСК по Нижегородской области.
Обновлено в 04:37
Общество
Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих
Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Экономика
НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%
В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.
Обновлено в 04:09
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье
Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы
Жителям Москвы расскажут, в каких случаях необходимо сдавать анализы. Лекцию проведут в парке «Зарядье», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:49
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол
Голкипер «Оренбурга»: «Пусть Фернандес посмотрит на ногу Сутормина»
Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов прокомментировал удаление защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в 23-м туре РПЛ (3:2).
Обновлено в 04:39
Политика
Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве
Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.
Обновлено 12 апреля в 12:54
Важное за сутки
20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»
В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика
«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%
Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
Обновлено в 04:08
Кино
Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры
Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Политика
Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
Обновлено в 04:07
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Экономика
Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi
Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50