Ямал лидирует в рейтинге по количеству ипотечных кредитовУральский меридиан 22 февраля в 02:45

Ямал занял первое место по количеству ипотечных кредитов среди всех регионов страны. Соседняя Югра расположилась на втором месте. Согласно исследованию агентства FinExpertiza каждый 31-й ямалец и 32-й югорчанин оформил ипотеку в 2018 году.

Ямал лидирует в рейтинге по количеству ипотечных кредитов

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