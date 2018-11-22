Экономика
«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода
«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии заводаТАСС08:05
Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" произвел первую партию СПГ на третьей линии. Тем самым совокупная мощность завода достигла 16,5 млн т СПГ в год. Об этом говорится в сообщении "Новатэка".
ТАСС08:05
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Экономика
Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года
Правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 16:01
Экономика
Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией
Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже.
Обновлено в 15:35
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:01
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России
Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 16:06
Энергетика
Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам
Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 13:01
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 15:30
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:39
Финансы
С улиц уберут электронные табло курсов валют
Информация о курсах иностранных валют может размещаться только внутри помещений уполномоченных банков, а не на улице.
Обновлено в 15:33
Экономика
Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора
Райкин вступил в должность 1 декабря. Сейчас гендиректором НРА является Сергей Васильев.
Обновлено в 13:09
Экономика
Дмитрий Рогозин стал председателем совета директоров Фондсервисбанка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия космической отрасли России, говорится в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 10:50
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка
Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 11:49
Экономика
ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 10:54
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 11:03
Финансы
Международные резервы России снизились на $2,2 млрд
За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября.
Обновлено в 13:37
Экономика
Кабмин РФ одобрил получение займа от банка БРИКС на развитие исторических поселений
Ранее сообщалось, что НБР в мае одобрил выдачу России займов на реализацию нескольких проектов, одним из которых была программа развития исторических поселений.
Обновлено в 15:16