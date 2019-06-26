Энергетика
«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в ЯпониюТАСС 04:26
"Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка". Как отмечается в сообщении, в полном соответствии с графиком, разгрузка танкерной партии была произведена в терминале Тобата.
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