Энергетика
«Ямал СПГ» поставил первую партию СПГ в ЯпониюИА Север-пресс вчера в 03:06
ОАО «Ямал СПГ» отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном «Тоталь». В полном соответствии с графиком разгрузка танкерной партии была произведена в терминале Тобата.
Читать в источнике
Оценить
Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для компании важным событием, поскольку Япония - это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательТАСС вчера в 04:26
Подробнее о событии
Показать все источники
В Японию привезли первую партию сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ
Накануне.Ruвчера в 07:20
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено 25 июня в 11:23
Армия и оружие
В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»
Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие
Американский корабль проследил за российским
Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.
Обновлено 24 июня в 07:59
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Авто
В России названы города с самым большим количеством автомобилей
Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Выпускникам в Красноярске подарили торт с «надгробиями»
В среду, 26 июня, стало известно, что выпускникам одной из школ Красноярска подарили торт, который пытались украсить съедобными пластинками с фотографиями школьников.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49
Финансы
Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации
Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.
Обновлено в 00:30
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено вчера в 08:42