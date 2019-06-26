«Ямал СПГ» поставил первую партию СПГ в ЯпониюИА Север-пресс вчера в 03:06

Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для компании важным событием, поскольку Япония - это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии.

ОАО «Ямал СПГ» отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном «Тоталь». В полном соответствии с графиком разгрузка танкерной партии была произведена в терминале Тобата.

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Политика Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Экономика Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Экономика Высшее образование в России подорожало "Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Происшествия В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.

Политика ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.

Политика США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники "США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Американский корабль проследил за российским Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Авто В России названы города с самым большим количеством автомобилей Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.

Транспорт Водителей смогут лишать прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.

Армия и оружие Российские военные специалисты покинули Венесуэлу "Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.

Общество Выпускникам в Красноярске подарили торт с «надгробиями» В среду, 26 июня, стало известно, что выпускникам одной из школ Красноярска подарили торт, который пытались украсить съедобными пластинками с фотографиями школьников.

Происшествия В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Финансы Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.