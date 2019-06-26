Энергетика

«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного газа в ЯпониюRambler News Service вчера в 03:40

"Ямал СПГ" начал поставки сжиженного газа в Японию Завод "Ямал СПГ" осуществил первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, говорится в сообщении "Новатэка" основного акционера проекта. Поставка осуществлена в рамках контракта с французской Total.
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Леонид Михельсон
Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для компании важным событием, поскольку Япония - это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательТАСС вчера в 04:26

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