Энергетика
«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного газа в ЯпониюRambler News Service вчера в 03:40
"Ямал СПГ" начал поставки сжиженного газа в Японию Завод "Ямал СПГ" осуществил первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, говорится в сообщении "Новатэка" основного акционера проекта. Поставка осуществлена в рамках контракта с французской Total.
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Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для компании важным событием, поскольку Япония - это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательТАСС вчера в 04:26
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В Японию привезли первую партию сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ
Накануне.Ruвчера в 07:20
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Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
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«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Обновлено вчера в 21:25
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Обновлено вчера в 15:44
Наука
Российские инженеры разработали новый двигатель для электромобилей
Специалисты компании «Электротранспортные технологии», входящей в состав российского предприятия "Калибр", разработали новый высокоэффективный силовой агрегат для электромобилей.
Обновлено в 00:06
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено 25 июня в 08:36
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Правительство поддержит спрос на автомобили
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Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
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Обновлено вчера в 09:33
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Обвинение в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупных размерах предъявлено следователями МВД РФ Владимиру Плахотнюку, бывшему председателю Демократической партии Молдавии, 26 июня сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
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Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
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В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
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