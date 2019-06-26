Энергетика
«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного газа в ЯпониюRambler News Service 03:40
"Ямал СПГ" начал поставки сжиженного газа в Японию Завод "Ямал СПГ" осуществил первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, говорится в сообщении "Новатэка" основного акционера проекта. Поставка осуществлена в рамках контракта с французской Total.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:07, Вашингтон
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вызвала в загородный дом священника
Рудковская отметила еще один необъяснимый факт — часы в их доме постоянно показывают неправильное время.
Обновлено в 13:00
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Театры
Онемевший Пласидо Доминго подвел Мариинку
Доминго должен был выступить в Мариинке 25 июня в опере "Симон Боккангера".
Обновлено в 11:45
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
Футбол
Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу
Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.
Обновлено в 16:31
Политика
Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ
Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:50
Политика
Опрос: Партия Вакарчука вышла на третье место, обогнав партию Порошенко
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду IX созыва прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Социологическая группа "Рейтинг" провела 20-24 июня опрос среди 2000 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, чтобы выяснить электоральные настроения населения.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне
В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота и покушения на Мадуро
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Telesur.
Обновлено в 15:55
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»
Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
Обновлено в 14:47
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы, которые включают в себя посещение музеев и театров.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Адвокатов лидеров протестов в Ингушетии не пустили к подзащитным в СИЗО Владикавказа
Защитники лидеров протестов в Ингушетии 26 июня не смогли встретиться с подзащитными, которые находятся в СИЗО Владикавказа.
Обновлено в 11:34
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку
Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26