Энергетика

«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного газа в ЯпониюRambler News Service 03:40

"Ямал СПГ" начал поставки сжиженного газа в Японию Завод "Ямал СПГ" осуществил первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, говорится в сообщении "Новатэка" основного акционера проекта. Поставка осуществлена в рамках контракта с французской Total.
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Япония получила первую партию сжиженного газа от «Ямал СПГ»

Общественное телевидение России09:26

В Японию привезли первую партию сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ

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«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного газа в Японию

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«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию

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«Ямал СПГ» поставил первую партию СПГ в Японию

ИА Север-пресс03:06
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В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
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Происшествия

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Политика

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Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Telesur.
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Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
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Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
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Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»

Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
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Адвокатов лидеров протестов в Ингушетии не пустили к подзащитным в СИЗО Владикавказа

Защитники лидеров протестов в Ингушетии 26 июня не смогли встретиться с подзащитными, которые находятся в СИЗО Владикавказа.
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Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
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Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

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