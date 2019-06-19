Футбол
Ямайка в результативном матче обыграла ГондурасЕвро-футбол.ру 01:11
В поединке первого тура групповой стадии Золотого Кубка КОНКАКАФ отношения выясняли сборные Ямайки и Гондураса. Встреча прошла в Кингстоне и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2. Турнир проходит с 15 июня по 7 июля на территории Ямайки, Коста-Рики и США.
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