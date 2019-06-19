Футбол
Ямайка в результативном матче обыграла ГондурасЕвро-футбол.ру 01:11
В поединке первого тура групповой стадии Золотого Кубка КОНКАКАФ отношения выясняли сборные Ямайки и Гондураса. Встреча прошла в Кингстоне и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2. Турнир проходит с 15 июня по 7 июля на территории Ямайки, Коста-Рики и США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ямайка выиграла у Гондураса, несмотря на гол воспитанника «Барселоны», Сальвадор одолел Кюрасао
Спорт-Экспрессвчера в 23:37
Ямайка — Гондурас. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 18 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:30
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Баскетбол
В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»
В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Андрей и Марина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию
Судя по всему, новоиспеченные супруги очень долго и кропотливо выбирали будущий маршрут, однако в итоге решили не ехать на популярные жаркие курорты, считая, что те же Мальдивы – это уже «прошлый век».
Обновлено в 01:39
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Раскопки древнего города Иерихона раскрыли его тайну
Раскопки в городе Иерихон начались в 2010–2013 годах, но только в 2019 году археологи полностью раскрыли всю площадь раскопа, изучив два историко-культурных комплекса — жилой и производственный.
Обновлено в 01:28
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Политика
Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности в Швейцарии
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено 16 июня в 19:04
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года
Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей
Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса
На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
Обновлено в 00:01
Политика
Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон
Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием
Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Омске задержали фотографа-педофила
По данным следствия, подозреваемый совершал развратные действия в отношении маленьких девочек, которых он фотографировал и обучал фотоделу.
Обновлено в 00:54
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России
По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45