Футбол
Ямайка сыграла вничью с Кюрасао, Гондурас разгромил СальвадорЕвро-футбол.ру 01:07
Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью в матче 3-го тура группового раунда Золотого кубка КОНКАКАФ (1:1). В другой встрече этой группы Гондурас разгромно переиграл Сальвадор (4:0). В плей-офф турнира с первого места вышли ямайцы, а со второго - Кюрасао.
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Ямайка — Кюрасао. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 26 июня 2019 года
LiveSport.ru24 июня в 08:00
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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