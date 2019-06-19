Ямайка и Сальвадор одержали победы на Золотом кубке КОНКАКАФМатч ТВ вчера в 23:59

Ямайка и Сальвадор одержали победы на Золотом кубке КОНКАКАФ

Технологии Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.

Происшествия Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.

Политика Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины «Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Армия и оружие США пошлют тысячу военных на Ближний Восток США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.

Технологии Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).

Происшествия В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Происшествия Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.

Музыка У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.

Происшествия Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.

Происшествия В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.

Общество СПЧ просит запретить уничтожение еды Налоговое регулирование выстроено так, что уничтожать еду выгодней, чем, например, передать благотворительным организациям, сетует СПЧ и предлагает запретить отправлять на свалки и уничтожать продукты питания и позволить беспрепятственно передавать их на благотворительные цели.

Экономика Борьба с пиратством удвоит российский IT-рынок Объём рынка IT в России может увеличиться в два раза, если снизить уровень пиратства в этой области всего на 10%.

Гаджеты Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.

Политика ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга президента России Владимира Путина .

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Футбол Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер» Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».

Политика Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Футбол «Байер» подписал защитника «Аякса» Футболист подписал с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года. Ранее «Байер» подписал нападающего ПСЖ.

Здоровье Свердловская медицина рассчитывает на инвестиции Китая Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в сфера здравоохранения, пишет ТАСС.