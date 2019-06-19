Футбол
Ямайка и Сальвадор одержали победы на Золотом кубке КОНКАКАФМатч ТВ вчера в 23:59
На Золотом кубке КОНКАКАФ стартовали матчи первого тура группового этапа. Сборная Сальвадора минимально обыграла Кюрасао.
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Ямайка выиграла у Гондураса, несмотря на гол воспитанника «Барселоны», Сальвадор одолел Кюрасао
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Ямайка — Гондурас. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 18 июня 2019 года
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