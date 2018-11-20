Политика

Якутяне удивлены словами брянского сенатора: Может, нас специально троллят?
REGNUM
вчера в 22:39

В республике считают, что голодный паёк и его последствия в виде светлых голов нужно организовать в первую очередь для чиновников, чтобы они стали думать лучше. Начать эти меры якутяне предлагают с понижения зарплат госслужащим хотя бы до 50 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUMвчера в 22:39

Подробнее о событии

Сенатор пристыдила недовольных питанием на 3500 рублей «ужасами войны»

Московский Комсомолец04:34

Сенатор призвала недовольных бедностью россиян помнить об «ужасах войны»

Взгляд.ру04:24

Сенатор с Урала дала жесткий совет нищим, живущим на 3,5 тыс. рублей. «Не забывайте ужасы войны»

URA.Ru03:33

«Это геноцид»: саратовский депутат о попытках оправдать нищету пенсионеров «просветлением голов» после голода в войну

Царьград05:09

«Я иногда весь день гречкой питаюсь»: сенатор высказалась о выживании на 3500 рублей

Daily02:34

Брянский сенатор Лахова призвала нищих россиян помнить об ужасах войны

БрянскToday01:55

Член Совфеда «заглянула в рот» ветеранам ВОВ

News.ruвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 07:06
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции Евросоюза по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал МИДу вопрос о возможных принятых мерах со стороны Евросоюза (ЕС) по поводу ситуации в Азовском море.
Обновлено в 07:06
Политика

Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
Обновлено в 07:04
Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

Обновлено в 07:08
Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 07:02
Политика

Кожемяко зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы Приморья

Обновлено в 07:04
Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 07:01
Политика

Журналисты RT, у которых изъяли паспорта в Нигерии, вылетели в Россию

Сотрудники телеканала RT, у которых нигерийские власти изъяли паспорта, вылетели на родину, сообщило Министерство иностранных дел.
Обновлено в 07:04
Политика

Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 07:02
Политика

Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает во вторник информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнкорейское минобороны.
Обновлено в 07:04
Политика

Песков заявил, что в России де-юре нет частных военных компаний

Как сообщила ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Столтенберг: Евросоюзу не стоит соревноваться с НАТО

НАТО остается фундаментом безопасности ЕС, сказал Столтенберг и добавил, что приветствует усилия Евросоюза в области обороны, которые могут помочь альянсу развить военный потенциал.
Обновлено в 06:59
Политика

В Госдуме ответили на обвинения Запада в адрес «Маши и медведя»

Ранее посольство России пошутило над обвинениями в адрес мультика "Маша и Медведь".
Обновлено в 06:32
ещё по теме
Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. В настоящее время является членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное