Общество

Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей
Газета.Ru
13:27

Мэрия Якутска уволила главу муниципального предприятия "Управление делами" Максима Артемьева, заказавшего банкет более, чем на 1 млн руб.
Газета.Ru13:27
с чего всё началось
Мэр города Сардана Авксентьева в своем "Инстаграме"
 написала, что не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета и была "неприятно удивлена", узнав об этом.
Вести.Ru09:26

Подробнее о событии

Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего для мэрии два банкета более чем на миллион рублей

Эхо Москвы13:03

Якутский чиновник, заказавший банкет на миллион рублей из бюджета, лишился работы

URA.Ru12:36

Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Газета.Ru13:27

Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить

РБК11:56

Якутского чиновника уволят за роскошные банкеты для мэрии

Телеканал 360°11:14

Мэр Якутска не знала, что на банкеты из бюджета выделили больше миллиона

Вести.Ru09:26

Сардана Авксентьева: будем избавляться от управделами, заказавшего дорогостоящий банкет, а контракты расторгнем

Якутия.Инфо04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Транспорт

В Москве открыли канатную дорогу от «Лужников» до Воробьевых гор

Обновлено в 13:16
Общество

Роскомнадзор рассмотрит дело в отношении Google 11 декабря

Административное дело в отношении Google будет рассмотрено Роскомнадзором 11 декабря, на его рассмотрение ведомство пригласило представителей компании, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Обновлено в 13:34
Общество

Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Обновлено в 12:55
Транспорт

Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей

Обновлено в 13:14
Общество

В Петербурге умер дирижер Станислав Горковенко

Обновлено в 13:33
Общество

Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России

Ранее сообщалось, что по итогам исследования российских регионов в 2017 год титул самого "трезвого" региона также сохранила Чечня.
Обновлено в 12:25
Здоровье

В Кировской области врачей поощряют за снижение смертности

По словам Васильева, в регионе введена система поощрения для участковых врачей.
Обновлено в 12:38
Общество

Спасшему из пожара сестер и брата мальчику дали российское гражданство

Девятилетний мальчик, вынесший из горящего дома в Рязанской области трех сестер и брата, получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 13:36
Транспорт

Минтранс предлагает изменить цвет дорожной разметки в России

Министерство транспорта России предлагает поменять цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на автотрассах, с белого на более заметный жёлтый.
Обновлено в 13:31
Общество

Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда

Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.
Обновлено в 11:59
Общество

В Петербурге запретили выходить на лёд, которого пока нет

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года жители и гости города массово выходили на лед, чтобы полюбоваться видами города с необычных ракурсов, доступных в летний сезон лишь с борта прогулочного судна.
Обновлено в 13:01
Погода

Скачок атмосферного давления ожидается в Москве к концу недели

Скачок атмосферного давления прогнозируется в Москве в ближайшую пятницу, сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 11:44
Транспорт

На Курском направлении МЖД допустили задержки из-за действий вандалов

Обновлено в 13:11
Общество

Апфельбаум заявила, что не проверяла финотчетность «Седьмой студии»

Обновлено в 11:16
Общество

В московских СИЗО ввели электронную очередь для адвокатов

ФСИН России ввел электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов, приходящих в СИЗО.
Обновлено в 13:08
Главное