Энергетика

Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ
REGNUM
вчера в 23:36

«Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.
REGNUMвчера в 23:36

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Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ

REGNUMвчера в 23:36

Якутия вошла в тройку лидеров РФ по добыче золота

News.ruвчера в 23:09

Якутия стала одним из лидеров в России по добыче золота

EastRussiaвчера в 22:06

Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота в стране

КП - Якутиявчера в 23:00

Якутия впервые вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов

РИА Новостивчера в 21:36

Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота

ИА ЯСИАвчера в 08:12
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Транспорт

В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро

Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Экономика

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

Центробанк, Минфин и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 руб.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Число жертв при взрыве в Шахтах увеличилось до двух

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при взрыве в жилом доме в городе Шахты (Ростовская область).
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Назван лучший по качеству жизни российский город

В ноябре 2018 года согласно рейтингу, который был составлен по результатам социологических исследований и данных Росстата, Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Екатеринбург, Тула и Сургут вошли в число российских городов с самым высоким качеством жизни населения.
Обновлено в 00:20
Хоккей

Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада

Обновлено вчера в 21:09
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Аппарат во вторник отправил фотографии с биологической испытательной нагрузки.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

В частном доме в селе в Брянской области произошел хлопок газа

Обновлено вчера в 19:16
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Наука

Доказана опасность недостаточного сна

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму

Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено вчера в 11:03
Культура

Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными для экономики

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев во время вручения премий правительства в области СМИ заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Мутко обещал провести ревизию норм газоснабжения жилых домов

Ревизию норм газоснабжения жилых домов проведут в кратчайшие сроки, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 16:56
Космос

Вышедший из строя «Спектр-Р» планируют заменить другим телескопом

Космический телескоп "Спектр-М" ("Миллиметрон"), запуск которого планируется после 2030 года, сможет продолжить решение задач переставшего принимать команды с Земли радиотелескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), сообщил РИА Новости во вторник директор Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных

Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе

В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Обновлено вчера в 08:08
Политика

Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия—1" прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте газопровода "Северный поток — 2", назвав действия дипломата частью программы по сдерживанию России.
Обновлено вчера в 19:54
Автоспорт

Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Более 30 тысяч учителей в Лос-Анджелесе объявили забастовку

Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали план нового прохода Украины в Керченском проливе

Ранее Богдан сообщил о подготовке новой попытки прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Политика

Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным

7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом

Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено вчера в 21:52
Экономика

Чиновники хотят заменять субсидии промышленности льготными займами

Речь идет о реализации так называемых корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) – долгосрочных программ развития компаний, предусматривающих в том числе рост экспорта продукции.
Обновлено вчера в 13:00
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