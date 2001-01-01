Якутия получит из федерального бюджета около 2,9 млрд рублей на реализацию национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» на период 2019—2021 годы, сообщает 26 ноября пресс-служба регионального министерства экологии.

Якутия получит почти 3 млрд рублей на природоохранные мероприятия

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