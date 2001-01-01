Общество
Якутия получит почти 3 млрд рублей на природоохранные мероприятия
Якутия получит почти 3 млрд рублей на природоохранные мероприятияREGNUM00:08
Якутия получит из федерального бюджета около 2,9 млрд рублей на реализацию национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» на период 2019—2021 годы, сообщает 26 ноября пресс-служба регионального министерства экологии.
REGNUM00:08
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Около 3 млрд рублей из федерального бюджета получит Якутия на природоохранные мероприятия
Интерфакс - Россиявчера в 23:21
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Общество
Москва заняла третье место в РФ по качеству жизни
Обновлено в 04:06
Общество
Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову
Обновлено в 03:53
Общество
Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России
Обновлено в 04:07
Общество
Кожемяко уволил главу департамента градостроительства Приморья
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на заседании заявил, что «из-за попустительства Максима Веденева подвергся частичному разграблению долгострой на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке».
Обновлено в 04:00
Общество
Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы
Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:03
Общество
Дольщики ЖК «Шишкин лес» в новой Москве получат компенсационное жилье
Дольщикам, которые купили квартиры в проблемном жилом комплексе "Шишкин лес" в новой Москве, построят компенсационный жилой дом за счет столичной Адресной инвестиционной программы города (АИП), говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 04:07
Транспорт
На безопасные и качественные дороги Дона направят 3,3 млрд рублей
В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области.
Обновлено в 03:45
Общество
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 04:01
Общество
Названы самые «любимые» предметы москвичей для захламления подъездов
«Нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, а также крупногабаритными предметами домашнего обихода, среди которых шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски», — передает агентство «Москва» слова представителя ведомства в понедельник, 26 ноября.
Обновлено в 03:56
Транспорт
Смольный подготовит «матрицу» транспортной связи с «Пулково»
В течение двух недель решено подготовить «матрицу» всевозможных вариантов связи города с аэропортом: с помощью автобусов, скоростного трамвая, железнодорожного «аэроэкспресса» и метрополитена.
Обновлено в 03:51
Общество
Продажи новостроек в Подмосковье упали почти на 10%
Продажи новостроек в Подмосковье упали за десять месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 10%, следует из статистики управления Росреестра по Московской области.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Россиянам предсказали скорое изобретение лекарства от ВИЧ
Лекарство, излечивающее от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), может быть изобретено через несколько лет.
Обновлено в 03:55
Транспорт
Росавтодор выделит 2,5 млрд рублей на строительство моста в Уфе
Финансирование из федерального бюджета на строительство моста через реку Белую, который свяжет Уфу и аэропорт, составит 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:02
Погода
Сотни авиарейсов отменили из-за снежной бури в США
В воскресенье, 25 ноября, из-за снежной бури в США отменили более 1200 авиарейсов.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Москвичам предложили жаловаться на неубранные сугробы
Жители Москвы смогут пожаловаться на отсутствие уборки снега, неправильную противогололёдную обработку и неубранные сугробы на обочинах и остановках, сообщает 26 ноября сайт мэра Москвы.
Обновлено в 03:53