Общество

Якутия получит почти 3 млрд рублей на природоохранные мероприятия
REGNUM
00:08

Якутия получит из федерального бюджета около 2,9 млрд рублей на реализацию национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» на период 2019—2021 годы, сообщает 26 ноября пресс-служба регионального министерства экологии.
REGNUM00:08

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Якутии выделят почти три млн рублей на улучшение экологии

EastRussia02:59

Якутия освоит три миллиарда на охрану окружающей среды

Экология Регионов02:02

Якутия получит почти 3 млрд рублей на природоохранные мероприятия

REGNUM00:08

Около 3 млрд рублей из федерального бюджета получит Якутия на природоохранные мероприятия

Интерфакс - Россиявчера в 23:21

Якутия получит порядка 3 млрд на ликвидацию отходов и создание заповедников до 2021 года

ТАССвчера в 23:15

Якутия получит три миллиарда на нацпроект «Экология»

SakhaLife.ruвчера в 23:00
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Общество

Москва заняла третье место в РФ по качеству жизни

Обновлено в 04:06
Общество

Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову

Обновлено в 03:53
Общество

Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России

Обновлено в 04:07
Общество

Кожемяко уволил главу департамента градостроительства Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на заседании заявил, что «из-за попустительства Максима Веденева подвергся частичному разграблению долгострой на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке».
Обновлено в 04:00
Общество

Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы

Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:03
Общество

Дольщики ЖК «Шишкин лес» в новой Москве получат компенсационное жилье

Дольщикам, которые купили квартиры в проблемном жилом комплексе "Шишкин лес" в новой Москве, построят компенсационный жилой дом за счет столичной Адресной инвестиционной программы города (АИП), говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 04:07
Транспорт

На безопасные и качественные дороги Дона направят 3,3 млрд рублей

В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области.
Обновлено в 03:45
Общество

Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства

Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 04:01
Общество

Названы самые «любимые» предметы москвичей для захламления подъездов

«Нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, а также крупногабаритными предметами домашнего обихода, среди которых шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски», — передает агентство «Москва» слова представителя ведомства в понедельник, 26 ноября.
Обновлено в 03:56
Транспорт

Смольный подготовит «матрицу» транспортной связи с «Пулково»

В течение двух недель решено подготовить «матрицу» всевозможных вариантов связи города с аэропортом: с помощью автобусов, скоростного трамвая, железнодорожного «аэроэкспресса» и метрополитена.
Обновлено в 03:51
Общество

Продажи новостроек в Подмосковье упали почти на 10%

Продажи новостроек в Подмосковье упали за десять месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 10%, следует из статистики управления Росреестра по Московской области.
Обновлено в 03:52
Здоровье

Россиянам предсказали скорое изобретение лекарства от ВИЧ

Лекарство, излечивающее от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), может быть изобретено через несколько лет.
Обновлено в 03:55
Транспорт

Росавтодор выделит 2,5 млрд рублей на строительство моста в Уфе

Финансирование из федерального бюджета на строительство моста через реку Белую, который свяжет Уфу и аэропорт, составит 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:02
Погода

Сотни авиарейсов отменили из-за снежной бури в США

В воскресенье, 25 ноября, из-за снежной бури в США отменили более 1200 авиарейсов.
Обновлено в 03:50
Транспорт

Москвичам предложили жаловаться на неубранные сугробы

Жители Москвы смогут пожаловаться на отсутствие уборки снега, неправильную противогололёдную обработку и неубранные сугробы на обочинах и остановках, сообщает 26 ноября сайт мэра Москвы.
Обновлено в 03:53
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Ленские столбы
Геологическое образование и одноимённый природный парк в России, на берегу реки Лены. Находится в Хангаласском улусе Якутии в 104 км от города Покровска. Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато. Наибольшей плотности столбы достигают между селениями Петровское и Тит-Ары.
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