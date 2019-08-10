Экономика
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаровРоссийская газета вчера в 23:51
Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики. Часть этих денег заплатят местным жителям, помогавшим бороться с огнем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Якутии дополнительно выделят больше 390 миллионов рублей на тушение пожаров
Страна Советов on-line13:12
Якутия получит дополнительно около 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
Якутия 24вчера в 07:02
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:31, Вашингтон
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко передвигается на костылях
Обновлено в 16:00
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Сомнолог поделился рецептом хорошего сна
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН подтвердил выводы иностранных ученых о зависимости качества сна от настроения.
Обновлено в 12:00
Политика
Суд в Тбилиси избрал залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.В случае невыплаты залога, у прокуратуры есть право потребовать у суда более строгой меры пресечения.
Обновлено в 18:32
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Кино
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру в США триллера «Охота»
Девять человек были убиты, более 20 ранены. Премьера боевика «Охота» в США была запланирована на конец сентября.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Общество
С 10-го августа вступает в силу запрет на ввоз фруктов из Китая
Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в нашу страну семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено вчера в 02:58
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Политика
Кадыров оправдался за обвиненного им в геноциде чеченцев имама Шамиля
Обновлено 08 августа в 07:15
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт
Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
В Нёноксе мог взорваться ядерный двигатель
Минобороны прямо заявило, что при пуске ракеты, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03