Экономика
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаровРоссийская газета вчера в 23:51
Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики. Часть этих денег заплатят местным жителям, помогавшим бороться с огнем.
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Якутии дополнительно выделят больше 390 миллионов рублей на тушение пожаров
Страна Советов on-line13:12
Якутия получит дополнительно около 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
Якутия 24вчера в 07:02
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:16, Вашингтон
Происшествия
Американец пришел в магазин с оружием и в бронежилете. Его задержали
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Происшествия
Полиция назвала число задержанных на несогласованной акции в Москве
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Стандарт школьной формы появится в России
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Происшествия
Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы
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Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев провели футбольный матч на территории исправительной колонии Алексеевки, где спортсмены отбывают наказание.
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Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Ученые выяснили, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
При условии, что вы едите гораздо больше растительной пищи, чем продуктов животного происхождения, риск преждевременной смерти от любых проблем со здоровьем можно снизить до 25%, заключили американские ученые.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
В ЕС отреагировали на сообщения о пусках ракет в КНДР
10 августа южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на сообщения военных Республики Корея сообщило, что два снаряда с неизвестными параметрами были запущены из города Хамхын (северо-восток КНДР) по направлению к Японскому морю.
Обновлено в 11:46
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
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Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Спорт
Правление СБР обсудит отказ Логинова подписывать контракт с союзом
Руководство Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании правления собирается обсудить вопрос о нежелании ведущего биатлониста сборной Александра Логинова подписывать предложенный федерацией контракт.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге
Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство
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Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президента
Сепаратисты из Южного переходного совета захватили дворец президента в Адене, сообщает Al Hadath со ссылкой на руководство ЮПС.
Обновлено в 13:57
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
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Обновлено в 14:11
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В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16