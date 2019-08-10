Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики. Часть этих денег заплатят местным жителям, помогавшим бороться с огнем.

Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров

Происшествия Полиция назвала число задержанных на несогласованной акции в Москве Сотрудники полиции задержали в центре Москвы 136 участников несанкционированной акции, которая началась после завершения согласованного митинга, проходившего ранее в субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова.

Происшествия Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы Акция в поддержку честных выборов проходит в Петербурге у Гостиного Двора, акция не согласована.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Гаджеты Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90 Презентация Galaxy M90 состоится до конца ноября, а в следующем году устройство получит обновление до Android 10 и One UI 2.0.

Хоккей Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Футбол Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев провели футбольный матч на территории исправительной колонии Алексеевки, где спортсмены отбывают наказание.

Футбол «Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Общество Названы самые распространенные фамилии россиян На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Здоровье Ученые выяснили, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить При условии, что вы едите гораздо больше растительной пищи, чем продуктов животного происхождения, риск преждевременной смерти от любых проблем со здоровьем можно снизить до 25%, заключили американские ученые.

Армия и оружие В ЕС отреагировали на сообщения о пусках ракет в КНДР 10 августа южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на сообщения военных Республики Корея сообщило, что два снаряда с неизвестными параметрами были запущены из города Хамхын (северо-восток КНДР) по направлению к Японскому морю.

Общество Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве» Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.

Спорт Правление СБР обсудит отказ Логинова подписывать контракт с союзом Руководство Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании правления собирается обсудить вопрос о нежелании ведущего биатлониста сборной Александра Логинова подписывать предложенный федерацией контракт.

Происшествия Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.

Общество Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.

Политика В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.

Политика 20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.

Армия и оружие В Йемене сепаратисты захватили дворец президента Сепаратисты из Южного переходного совета захватили дворец президента в Адене, сообщает Al Hadath со ссылкой на руководство ЮПС.

Общество Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» «Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.

Происшествия В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.