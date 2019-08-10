Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики. Часть этих денег заплатят местным жителям, помогавшим бороться с огнем.

Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров

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