Экономика
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаровРоссийская газета вчера в 23:51
Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики. Часть этих денег заплатят местным жителям, помогавшим бороться с огнем.
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Якутии дополнительно выделят больше 390 миллионов рублей на тушение пожаров
Страна Советов on-line13:12
Якутия получит дополнительно около 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
Якутия 24вчера в 07:02
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
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