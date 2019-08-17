Общество

Якушев: Курганская область лидирует по вводу жилья среди регионов УрФОБудущее России. Национальные проекты 05:34

Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается рост ввода жилья. Такие данные озвучил в субботу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.
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Уральский федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации, в пределах Урала и Западной Сибири. Образован Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года. Территория округа составляет unknown operator: u'\u0437' % от территории РФ.
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