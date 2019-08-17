Общество
Якушев: Курганская область лидирует по вводу жилья среди регионов УрФОБудущее России. Национальные проекты 05:34
Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается рост ввода жилья. Такие данные озвучил в субботу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.
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За полгода в УрФО расселено 29 тыс. кв. метров аварийного жилья
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