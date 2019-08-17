Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается рост ввода жилья. Такие данные озвучил в субботу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

Происшествия В Перми автобус врезался в здание В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Наука Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия Все пассажиры самолета А321 после жесткой посадки остались живы В экстренных службах заявили, что все пассажиры самолета А321 после жесткой посадки в Жуковском, по предварительным данным, остались живы.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Технологии Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.

Энергетика Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Армия и оружие Брат экс-премьера Косово вызван в Гаагу в суд по военным преступлениям Президент Евроатлантической партии Косово Милаим Зека заявил, что Специальный суд по расследованию преступлений АОК (Армии освобождения Косово) вызвал в Гаагу для дачи показаний Даута Харадиная, родного брата бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная.

Происшествия На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Футбол Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".