Общество
Якушев: Курганская область лидирует по вводу жилья среди регионов УрФОБудущее России. Национальные проекты 05:34
Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается рост ввода жилья. Такие данные озвучил в субботу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.
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За полгода в УрФО расселено 29 тыс. кв. метров аварийного жилья
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Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
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Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Стало известно о закрытии сериала о родине Супермена
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El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго
Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
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Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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В Гонконге и некоторых других странах призвали к бойкоту полнометражного фильма студии Walt Disney "Мулан", который основан на популярной китайской легенде и известном анимационном фильме на ее основе.
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