Общество

Экс-руководитель РЖД Владимир Якунин подал иск к «Новой газете»
Ведомости
08:56

12 октября Левченко сообщал, что Якунин подаст иск к «Новой газете», если она не принесет извинения за публикацию материала «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД» и не удалит его.
Ведомости08:56
с чего всё началось
В середине октября представитель Якунина говорил, что экс-глава РЖД намерен подать в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за материал
 «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД» и не удалит его.
РБК08:15

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Владимир Иванович Якунин
Дипломат
Советский и российский дипломат, управленец, общественный деятель, приглашённый профессор-преподаватель ряда зарубежных университетов и высших школ. Действительный государственный советник I класса. В прошлом занимал посты заместителя министра транспорта Российской Федерации и путей сообщения Российской Федерации. Наиболее известен как президент ОАО «Российские железные дороги» в 2005-2015 годах.
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Ирек Минзакиевич Муртазин
Российский журналист
Российский журналист и блогер, политический активист, эксперт Международного Института гуманитарно-политических исследований, издатель газеты «Казанские вести». С 26 ноября 2009 года по 31 января 2011 года отбывал наказание по приговору Кировского районного суда Казани за клевету и возбуждение ненависти и вражды. После освобождения переехал в Москву, с марта 2011 года - специальный корреспондент «Новой газеты».
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