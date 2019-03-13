Общество
Якунин отсудил у «Новой газеты» 40 000 рублейВедомости 07:41
Басманный суд Москвы взыскал с «Новой газеты» 40 000 руб. по иску бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает «Интерфакс». По ее словам, требования Якунина удовлетворены частично.
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Политика
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Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
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Троих детей нашли рядом с трупом матери в Петербурге
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Россиян признали быстро стареющей нацией
Исследователи из США, Испании и Норвегии признали россиян одной из самых быстро стареющих наций. Об этом сообщается в журнале The Lancet.
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Интернет
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Порошенко заявил об испытании ракетного оружия у границы с Россией
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении провести испытания новейшего ракетного оружия на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией.
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Финансы
Евро на торгах опустился до уровня августа прошлого года
Курс европейской валюты на торгах на Московской фондовой бирже упал до 73,88 рубля в 17:02 по московскому времени.
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