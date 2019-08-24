Политика
Яковенко покинул пост посла России в БританииRT на русском 08:32
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
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Футбол
«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне
Обновлено в 11:52
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
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Единоборства
Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание
Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
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Гаджеты
В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10
Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:33
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Петербурге женщине-экскурсоводу перерезали горло
Преступник перерезал горло тихой и безобидной 58-летней женщине, которая работала экскурсоводом и забрал ее машину.
Обновлено в 08:47
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Авто
Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу
Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
Обновлено в 09:57
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Технологии
Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX запланирован на октябрь
Речь идет о лайнере с обновленной электронной системой помощи пилотам MCAS.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Политика
Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
Обновлено в 09:15