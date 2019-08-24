с чего всё началось

«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

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